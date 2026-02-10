В Москве ГИБДД пыталась оштрафовать доставку еды за действия робота

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Компания «Рободоставка» избежала штрафа в размере 300 тыс. руб., который ранее инспектор ГИБДД выписал за действия робота-доставщика, создавшего неудобства пешеходам в центре столицы Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Поводом для наказания стало постановление старшего инспектора дорожного надзора ГУ МВД России по Москве от 5 мая 2025 года. Согласно документу, действия роботов нарушили ст. 12.33 КоАП (повреждение дорог или создание препятствий движению; штрафы для юрлиц — до 300 тыс. руб.).

Однако представители «Рободоставки» оспорили этот вердикт, утверждая, что у роботов «не было злого умысла» и намерения препятствовать движению пешеходов». Компания обратилась в суд с просьбой отменить штраф.

В итоге Мещанский суд Москвы постановил, что роботы не являются транспортными средствами, а доказательств реальной опасности для пешеходов представлено не было. Штраф был аннулирован.

В своем решении суд подчеркнул, что, хотя некоторые прохожие действительно перешли дорогу по проезжей части, это произошло добровольно, а не вследствие действий роботов.