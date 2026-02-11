Россия решила сохранить мораторий на нарушение ДСНВ с условием для США

Фото: Минобороны России

Россия планирует и дальше придерживаться моратория по количественным ограничениям оружия согласно Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), пока эти же лимиты будут соблюдать США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мораторий с нашей стороны, который был объявлен нашим президентом, он сохраняется, но только до тех пор, пока США не будут превышать упомянутые лимиты», — сказал Лавров в ходе «правительственного часа» в Госдуме (цитата по ТАСС). По словам Лаврова, Россия будет действовать ответственно и взвешенно на основе анализа военной политики США, который проводится повседневно.

США, как ранее заявил госсекретарь Марко Рубио, готовы вести переговоры по формированию нового договора с позиции силы. Глава Госдепа добавил, что ДСНВ, срок которого истек 5 февраля, «больше не выполняет свою функцию» и был заключен в то время, когда требовалось решение других задач. Он также отметил, что США не примут условий, которые наносят им вред, в погоне за заключением соглашения.

ДСНВ Россия и США подписали в Праге в апреле 2010 года. Он вступил в силу в феврале 2011-го. Договор был рассчитан на десять лет с возможностью однократного продления еще на пять. В 2021 году договор продлили. В феврале 2023 года Россия объявила о приостановке своего участия в договоре. 5 февраля 2026 года срок действия договора официально истек.

Осенью 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова соблюдать ограничения по ДСНВ минимум на протяжении года после его истечения, то есть до 5 февраля 2027 года при условии, если Вашингтон сделает то же самое. Президент США Дональд Трамп заявил, что СНВ-III был заключен американской стороной на невыгодных условиях и грубо нарушался, а вместо продления следует заключить новое соглашение.