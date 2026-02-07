Responsible Statecraft оценил, кому выгодна гонка вооружений после ДСНВ

Возможная гонка вооружений после истечения СНВ будет выгоднее России, чем США, поскольку российские заводы могут производить оружие быстрее, заявил Девяткин. По его мнению, стороны должны выбрать дипломатический путь

Фото: Андрей Любимов / РБК

«Массовая гонка вооружений», которая может начаться в связи с окончанием Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-III) между Россией и США, будет выгодной для Москвы, а не для Вашингтона, написал в статье для Responsible Statecraft старший научный сотрудник Арктического института, внештатный научный сотрудник Института Куинси и приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ Павел Девяткин.

Он отметил, что создание и обслуживание ядерного вооружения обходятся дорого. Возможные затраты США на его производство для «достижения паритета» с Россией будут означать, что средства не идут на «традиционные военные приоритеты», такие как новые корабли, беспилотники или другие технологии.

При этом российские заводы могут производить боеприпасы, ракеты и танки быстрее, чем предприятия в США или других странах НАТО, продолжает Девяткин. По его словам, в Штатах оборонные подрядчики «гонятся за прибылью акционеров» вместо наращивания мощностей, а лоббисты и доноры давят на конгресс для финансирования Пентагона, одновременно с этим направляя прибыль на обратный выкуп акций вместо инвестиций в промышленную базу, «в которой нуждается Америка».

«Ядерное сдерживание зависит не только от того, у кого больше бомб. Более эффективные, модернизированные вооруженные силы защищают Америку лучше, чем просто наращивание боеголовок», — подчеркнул эксперт.

Окончание действия СНВ-III необязательно означает старт гонки вооружений — размер ядерных арсеналов по-прежнему будет зависеть от политики, бюджетов, промышленного потенциала и восприятия угрозы, уверен Девяткин. Он привел несколько шагов, которые могут сделать США и Россия для поддержания ядерной стабильности:

Публичное обещание лидеров придерживаться основных положений СНВ-III в течение определенного периода времени до разработки более долгосрочного соглашения.

Возвращение «некоторых базовых мер по обеспечению прозрачности и снижению рисков», то есть обмен данными о стратегических силах и уведомление друг друга перед ракетными испытаниями или крупными ядерными учениями.

Начало переговоров о заключении нового соглашения, первоначально ориентированного на развертывание стратегических боеголовок и пусковых установок, что может включать гиперзвуковое оружие и усовершенствованную систему противоракетной обороны. Договор об ограничении «наиболее опасных систем» облегчит будущие переговоры и не оставит ситуацию в подвешенном состоянии.

Срок действия СНВ-III истек 5 февраля. Это было последнее соглашение, ограничивающее ядерные арсеналы двух крупнейших держав. Россия приостановила участие в договоре еще в 2023 году, но пообещала соблюдать количественные ограничения.

Президент России Владимир Путин предлагал США соблюдать ограничения, предусмотренные ДСНВ, еще год после истечения срока соглашения. Американский президент Дональд Трамп назвал идею хорошей, однако в Москве сообщали, что Вашингтон не дал ответа на инициативу. Axios писал, что стороны обсуждают продление договора на срок от шести месяцев.

В Кремле рассказали, что вопрос продления ДСНВ поднимался на переговорах в Абу-Даби 4–5 февраля. Речь шла о том, что «обе стороны будут занимать ответственные позиции и обе стороны осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме», сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Россия настаивает, что для переговоров о новом соглашении требуется участие других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции. США считают, что за обеспечение стратегической стабильности также должен нести ответственность Китай.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что СНВ-III «больше не выполняет свою функцию» и Вашингтон намерен вести переговоры «с позиции силы» о новом соглашении, чтобы установить «высокие стандарты для всех потенциальных ядерных партнеров».