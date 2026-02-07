 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Responsible Statecraft оценил, кому выгодна гонка вооружений после ДСНВ

Эксперт Девяткин: гонка вооружений после истечения СНВ выгоднее России, а не США
Возможная гонка вооружений после истечения СНВ будет выгоднее России, чем США, поскольку российские заводы могут производить оружие быстрее, заявил Девяткин. По его мнению, стороны должны выбрать дипломатический путь
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Массовая гонка вооружений», которая может начаться в связи с окончанием Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-III) между Россией и США, будет выгодной для Москвы, а не для Вашингтона, написал в статье для Responsible Statecraft старший научный сотрудник Арктического института, внештатный научный сотрудник Института Куинси и приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ Павел Девяткин.

Он отметил, что создание и обслуживание ядерного вооружения обходятся дорого. Возможные затраты США на его производство для «достижения паритета» с Россией будут означать, что средства не идут на «традиционные военные приоритеты», такие как новые корабли, беспилотники или другие технологии.

При этом российские заводы могут производить боеприпасы, ракеты и танки быстрее, чем предприятия в США или других странах НАТО, продолжает Девяткин. По его словам, в Штатах оборонные подрядчики «гонятся за прибылью акционеров» вместо наращивания мощностей, а лоббисты и доноры давят на конгресс для финансирования Пентагона, одновременно с этим направляя прибыль на обратный выкуп акций вместо инвестиций в промышленную базу, «в которой нуждается Америка».

«Ядерное сдерживание зависит не только от того, у кого больше бомб. Более эффективные, модернизированные вооруженные силы защищают Америку лучше, чем просто наращивание боеголовок», — подчеркнул эксперт.

Окончание действия СНВ-III необязательно означает старт гонки вооружений — размер ядерных арсеналов по-прежнему будет зависеть от политики, бюджетов, промышленного потенциала и восприятия угрозы, уверен Девяткин. Он привел несколько шагов, которые могут сделать США и Россия для поддержания ядерной стабильности:

  • Публичное обещание лидеров придерживаться основных положений СНВ-III в течение определенного периода времени до разработки более долгосрочного соглашения.
  • Возвращение «некоторых базовых мер по обеспечению прозрачности и снижению рисков», то есть обмен данными о стратегических силах и уведомление друг друга перед ракетными испытаниями или крупными ядерными учениями.
  • Начало переговоров о заключении нового соглашения, первоначально ориентированного на развертывание стратегических боеголовок и пусковых установок, что может включать гиперзвуковое оружие и усовершенствованную систему противоракетной обороны. Договор об ограничении «наиболее опасных систем» облегчит будущие переговоры и не оставит ситуацию в подвешенном состоянии.

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ
Политика
Роуз Гетемюллер

Срок действия СНВ-III истек 5 февраля. Это было последнее соглашение, ограничивающее ядерные арсеналы двух крупнейших держав. Россия приостановила участие в договоре еще в 2023 году, но пообещала соблюдать количественные ограничения.

Президент России Владимир Путин предлагал США соблюдать ограничения, предусмотренные ДСНВ, еще год после истечения срока соглашения. Американский президент Дональд Трамп назвал идею хорошей, однако в Москве сообщали, что Вашингтон не дал ответа на инициативу. Axios писал, что стороны обсуждают продление договора на срок от шести месяцев.

В Кремле рассказали, что вопрос продления ДСНВ поднимался на переговорах в Абу-Даби 4–5 февраля. Речь шла о том, что «обе стороны будут занимать ответственные позиции и обе стороны осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме», сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Россия настаивает, что для переговоров о новом соглашении требуется участие других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции. США считают, что за обеспечение стратегической стабильности также должен нести ответственность Китай.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что СНВ-III «больше не выполняет свою функцию» и Вашингтон намерен вести переговоры «с позиции силы» о новом соглашении, чтобы установить «высокие стандарты для всех потенциальных ядерных партнеров».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
ДСНВ гонка вооружений
Материалы по теме
Reuters предупредил о новой гонке вооружений из-за непродления ДСНВ
Политика
Медведев исключил новый договор с США на тех же условиях, что и ДСНВ
Политика
В Кремле подтвердили, что вопрос продления ДСНВ поднимался в Абу-Даби
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
На Солнце внезапно завершился мощный всплеск активности Общество, 12:16
Зеленский раскрыл, когда США предлагают Киеву закончить конфликт Политика, 12:14
Российские военные взяли под контроль Чугуновку в Харьковской области Политика, 12:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
В США мужчина попытался проникнуть в дом чиновника администрации Трампа Политика, 12:12
Российские спортсмены вступают в борьбу. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 12:10
Минэнерго Украины сообщило о снижении мощности АЭС после ударов Политика, 12:08
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
На Олимпиаде швейцарских хоккеисток изолировали из-за норовируса Спорт, 12:05
Криптобиржа Bithumb по ошибке перечислила пользователям более $40 млрд Финансы, 12:03
Хватит одного раза: новые данные о необходимом объеме физических нагрузок Образование, 12:03
Губернатор Гладков сообщил об обстреле Белгорода Политика, 11:57
Axios назвал дату первого заседания «Совета мира» Политика, 11:39
Суд арестовал мужчину, который проник с ножом в детский сад в Бугуруслане Общество, 11:36
С какими проблемами столкнулись участники, журналисты и гости Олимпиады Спорт, 11:31