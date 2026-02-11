 Перейти к основному контенту
Лавров завил, что США придерживаются «доктрины Донро»

Фото: Jesus Vargas / Getty Images
США придерживаются «доктрины Донро», что подтверждается запретом России, КНР и Ирану на участие в нефтяном секторе Венесуэлы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Планы администрации президента США Дональда Трампа названы Лавровым так по аналогии с доктриной Монро.

«Кстати, эта доктрина подтверждается тем, что после того, что произошло в отношении Венесуэлы, сейчас Соединенные Штаты снимают барьеры на работу венесуэльской нефтяной отрасли», — сказал министр, выступая на правительственном часе в Госдуме (цитата по ТАСС).

Лавров также назвал дискриминацией запрет США для ряда стран на сделки с венесуэльской нефтью.

Кремль планирует обсудить с США запрет на сделки с нефтью из Венесуэлы
Политика
Фото:Samir Aponte / Reuters

В начале января портал Axios разъяснил термин «Доктрины Донро» — это актуализированной версия доктрины Монро — внешнеполитической программой президента Джеймса Монро. В ней обе части американского континента провозглашались зоной, закрытой для европейской колонизации.

При этом Российская империя в рамках Российско-американской компании управляла владениями, известными как «Русская Америка» (Аляска, Алеутские острова, архипелаг Александра, земли в Калифорнии, Елизаветинская крепость на Гавайях).

В декабре прошлого года Вашингтон обновил стратегию нацбезопасности — там Россия названа «управляемой угрозой» для НАТО, и указано, что она обладает значительными запасами военной и промышленной мощи.

После проведенной 3 января операции, в ходе которой американские войска захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, Трамп объявил, что США будут управлять Венесуэлой. 11 февраля США запретили России участвовать в сделках с венесуэльской нефтью.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
