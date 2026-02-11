Кремль планирует обсудить с США запрет на сделки с нефтью из Венесуэлы

Фото: Samir Aponte / Reuters

Москва обсудит с Вашингтоном введенный США ‌запрет на сделки с венесуэльской нефтью, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Соединенные Штаты ранее выдали лицензию на операции с ⁠нефтью из ‌Венесуэлы, которая запрещает транзакции с ‌организациями, связанными с Россией, Ираном, Северной Кореей, Китаем ‌и Кубой.

«Это достаточно новые решения, но ‌мы, безусловно, будем использовать имеющиеся каналы общения с американцами, с тем чтобы ‌прояснить ситуацию», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что поводом для обсуждения сложившейся ситуации являются в том числе российские инвестиции в Венесуэле, долгосрочные проекты и обоюдная заинтересованность Москвы и Каракаса.

В среду, 11 февраля, США выдали три лицензии, разрешающие определенные сделки с правительством Венесуэлы, венесуэльской нефтегазовой компанией Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) и аффилированными компаниями в сфере экспорта, переработки и транспортировки нефти, а также поставок технологий и услуг для нефтегазовой отрасли.

Все операции должны проходить под юрисдикцией США, любые транзакции с Россией, Ираном, КНДР, Кубой и аффилированными структурами строго запрещены.

Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее заявил, что российские компании вытесняют из Венесуэлы. Госкомпания «Росзарубежнефть», управляющая российскими активами в Венесуэле, после свержения США экс-лидера республики Николаса Мадуро заявила, что продолжит выполнять принятые обязательства.