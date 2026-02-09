 Перейти к основному контенту
Политика
ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева

Раненый генерал-лейтенант Алексеев находится в стабильном состоянии, узнал ТАСС. Он пришел в себя на следующий день после покушения и может разговаривать
Владимир Алексеев (Фото: Минобороны России / Telegram)

Состояние раненого первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева стабильное, он в сознании, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«Динамика состояния Алексеева стабильная, ухудшений нет, в сознании, разговаривает», — рассказал собеседник агентства.

Покушение на генерал-лейтенанта было совершено 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы. По версии силовиков, исполнитель покушения дождался появления Алексеева на лифтовой площадке, после чего произвел четыре выстрела и скрылся. Генерала госпитализировали, на следующий день он пришел в сознание.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия».

Video

Исполнитель покушения на Алексеева Любомир Корба и его пособник Виктор Васин признали вину в содеянном. Корба после выполнения задания украинских спецслужб должен был вернуться в Киев через ОАЭ и Румынию, но его перехватили дубайские правоохранители. Президент России Владимир Путин поблагодарил власти Объединенных Арабских Эмиратов за содействие в поимке подозреваемого.

Васина задержали Москве, он помогал Корбе с жильем и передвижением по столице. Еще один пособник Зинаида Серебрицкая успела выехать на Украину.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал покушение на Алексеева терактом, нацеленным на срыв переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.

