Пособницу покушения на генерала Алексеева объявили в розыск

Речь идет о Зинаиде Серебрицкой. После покушения на замначальника ГРУ, которое произошло 6 февраля, она выехала на Украину. Исполнитель преступления и еще один его подельник задержаны

Зинаида Серебрицкая (Фото: РИА Новости)

Пособницу покушения на убийство замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую объявили в розыск. Это следует из базы данных МВД.

Серебрицкая разыскивается по статье УК. Ранее стало известно, что после совершения преступления она выехала на Украину.

Покушение на замначальника ГРУ Алексеева было совершено утром 6 февраля в Москве. Преступник несколько раз выстрелил в него в доме на Волоколамском шоссе и скрылся. Алексеева госпитализировали. Позднее ФСБ сообщила, что исполнителем был Любомир Корба.

Корба был задержан в Дубае при содействии властей ОАЭ и передан в Россию. 7 февраля он был заочно арестован в рамках дела по ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также ч. 4 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенное организованной группой).

