Пособницу покушения на генерала Алексеева объявили в розыск
Пособницу покушения на убийство замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую объявили в розыск. Это следует из базы данных МВД.
Серебрицкая разыскивается по статье УК. Ранее стало известно, что после совершения преступления она выехала на Украину.
Покушение на замначальника ГРУ Алексеева было совершено утром 6 февраля в Москве. Преступник несколько раз выстрелил в него в доме на Волоколамском шоссе и скрылся. Алексеева госпитализировали. Позднее ФСБ сообщила, что исполнителем был Любомир Корба.
Корба был задержан в Дубае при содействии властей ОАЭ и передан в Россию. 7 февраля он был заочно арестован в рамках дела по ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также ч. 4 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенное организованной группой).
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8