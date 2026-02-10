 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Пособницу покушения на генерала Алексеева объявили в розыск

МВД объявило в розыск пособницу покушения на генерала Алексеева Серебрицкую
Речь идет о Зинаиде Серебрицкой. После покушения на замначальника ГРУ, которое произошло 6 февраля, она выехала на Украину. Исполнитель преступления и еще один его подельник задержаны
Зинаида Серебрицкая
Зинаида Серебрицкая (Фото: РИА Новости)

Пособницу покушения на убийство замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую объявили в розыск. Это следует из базы данных МВД.

Серебрицкая разыскивается по статье УК. Ранее стало известно, что после совершения преступления она выехала на Украину.

Покушение на замначальника ГРУ Алексеева было совершено утром 6 февраля в Москве. Преступник несколько раз выстрелил в него в доме на Волоколамском шоссе и скрылся. Алексеева госпитализировали. Позднее ФСБ сообщила, что исполнителем был Любомир Корба.

Корба был задержан в Дубае при содействии властей ОАЭ и передан в Россию. 7 февраля он был заочно арестован в рамках дела по ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также ч. 4 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенное организованной группой). 

Материал дополняется

Романов Илья
покушение МВД розыск Украина
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
В палате адвокатов России умершего Генриха Падву назвали легендой Общество, 10:52
Два человека погибли в провалившейся под лед на озере Байкал иномарке Общество, 10:50
Увольнение из-за оценки ИИ. Как защитить свою работу от алгоритма Образование, 10:44
Пьяный житель Приморья ударил ножом в область сердца 11-летнюю дочь Общество, 10:41
McDonald's зарегистрировал в России свой товарный знак Бизнес, 10:39
Индекс гособлигаций Мосбиржи упал ниже 116 пунктов впервые с 5 ноября Инвестиции, 10:37
Пособницу покушения на генерала Алексеева объявили в розыск Политика, 10:32
Минус $300 млрд. Чем может ответить IT-рынок на угрозу «ИИзации»Подписка на РБК, 10:30
ВТБ снизил минимальный первый взнос по рыночной ипотеке до 20,1% Финансы, 10:30
ИИ-помощник: как работает фен-стайлер, который сам делает укладку Стиль, 10:22
Момент приземления самолета на дорогу в США. Видео Общество, 10:19
Супруга Генриха Падвы назвала причину его смерти Общество, 10:19
Макрон сообщил о предложении лидерам ЕС возобновить диалог с Россией Политика, 10:10
Клишас назвал большой потерей смерть адвоката Генриха Падвы Общество, 10:09