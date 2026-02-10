 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Белоусов и Герасимов прислали венки на прощание с экс-главкомом ВМФ

Белоусов и Герасимов прислали траурные венки бывшему командующему ВМФ
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Министр обороны России Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов совместно с главнокомандующим Военно-морского флота адмиралом флота Александром Моисеевым прислали траурные венки на прощание с бывшим главнокомандующим ВМФ Владимиром Куроедовым. Об этом сообщает ТАСС.

Бывшего главкома ВМФ похоронили на Троекуровском кладбище с воинскими почестями, был произведен салют тремя залпами холостых патронов. Церемонию прощания посетили как родные и близкие Куроедова, так и его сослуживцы. Среди присутствовавших был также Александр Моисеев.

Умер бывший главком ВМФ Владимир Куроедов
Политика
Владимир Куроедов

Адмирал Владимир Куроедов скончался 5 февраля в возрасте 81 года после тяжелой и продолжительной болезни. Он возглавлял ВМФ с 1997 года, в сентябре 2005 года был освобожден от должности и уволен с военной службы.

В 2000 году, когда Куроедов занимал пост главкома ВМФ, во время учений в Баренцевом море произошла катастрофа подводной лодки К-141 «Курск», в результате которой погиб весь экипаж из 118 человек. Куроедов обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой об отставке, однако она принята не была.

В 2005 году, еще до отставки Куроедова, у берегов Камчатки затонул батискаф АС-28. Экипаж подводного судна был спасен.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Андрей Белоусов Валерий Герасимов Минобороны ВМФ Александр Моисеев Владимир Куроедов похороны венки
Валерий Герасимов фото
Валерий Герасимов
военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
Андрей Белоусов фото
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года
Материалы по теме
Бывшего главкома ВМФ Куроедова похоронят на Троекуровском кладбище
Общество
Умер бывший главком ВМФ Владимир Куроедов
Политика
Путин присвоил высшее военно-морское звание главнокомандующему ВМФ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 17:48
ЕК предложила запретить российские криптоактивы из-за обхода санкций Политика, 18:34
Впервые в истории КХЛ один игрок набрал семь очков в одном матче Спорт, 18:31
Москвичам пообещали оттепель к выходным Город, 18:27
В Москве с четверга объявили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы Город, 18:26
В центре Москвы произошел пожар в жилом 8-этажном доме Общество, 18:26
ЦСКА впервые стал обладателем Зимнего кубка РПЛ Спорт, 18:25
ВККС разрешила возбудить уголовные дела против трех судей в отставке Общество, 18:20
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
«Спартак» сыграл вничью с вице-чемпионом Казахстана в товарищеском матче Спорт, 18:18
Рекорд все ближе. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:15
Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке YouTube в России Технологии и медиа, 18:13
МОК объяснил запрет шлема с фотографиями погибших для украинского атлета Спорт, 18:11
Три крупные соцсети проверят на безопасность для подростков Технологии и медиа, 18:10
Гаитянский лыжник на Олимпиаде столкнулся со стереотипами из-за роста Спорт, 18:05
ЦБ сохранил курс доллара на 11 февраля выше ₽77 Инвестиции, 18:05