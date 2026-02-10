Белоусов и Герасимов прислали венки на прощание с экс-главкомом ВМФ

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Министр обороны России Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов совместно с главнокомандующим Военно-морского флота адмиралом флота Александром Моисеевым прислали траурные венки на прощание с бывшим главнокомандующим ВМФ Владимиром Куроедовым. Об этом сообщает ТАСС.

Бывшего главкома ВМФ похоронили на Троекуровском кладбище с воинскими почестями, был произведен салют тремя залпами холостых патронов. Церемонию прощания посетили как родные и близкие Куроедова, так и его сослуживцы. Среди присутствовавших был также Александр Моисеев.

Адмирал Владимир Куроедов скончался 5 февраля в возрасте 81 года после тяжелой и продолжительной болезни. Он возглавлял ВМФ с 1997 года, в сентябре 2005 года был освобожден от должности и уволен с военной службы.

В 2000 году, когда Куроедов занимал пост главкома ВМФ, во время учений в Баренцевом море произошла катастрофа подводной лодки К-141 «Курск», в результате которой погиб весь экипаж из 118 человек. Куроедов обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой об отставке, однако она принята не была.

В 2005 году, еще до отставки Куроедова, у берегов Камчатки затонул батискаф АС-28. Экипаж подводного судна был спасен.