Умер бывший главком ВМФ Владимир Куроедов

Владимир Куроедов (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Владимир Куроедов умер в возрасте 81 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его окружение и источник ТАСС.

По информации «РИА Новости», Куроедов скончался после продолжительной болезни.

Куроедов был назначен главкомом ВМФ в 1997 году, а в сентябре 2005-го его освободили от должности и уволили с военной службы.

Владимир Куроедов родился 5 сентября 1944 года в Бамбурово Хасанского района Приморского края, где расположены одноименная станция и поселок. Окончил штурманский факультет Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С.О.Макарова, затем — командный факультет Военно-морской академии и Военную академию Генерального штаба.

Служил на Тихоокеанском флоте: с 1967 года командовал штурманской боевой частью, а в 1971-1973 годах был командиром сторожевого корабля. В 1976-м был назначен начальником штаба, заместителем командира бригады кораблей охраны водного района.

В 1981-м стал командиром бригады тральщиков, служил в этом качестве в течение трех лет. Затем, в 1989-1993 годах, был командующим флотилией Тихоокеанского флота.

После этого был назначен начальником штаба, первым заместителем командующего Балтийским флотом. Занимал должность до 1996-го, когда стал командующим Тихоокеанским флотом. Служил в этом качестве чуть больше года, пока в 1997-м не был назначен Главнокомандующим ВМФ.

Куроедов был членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук, автором множества публикаций на военно-научную и военно-политическую тематику. Был награжден орденами «За службу Родине» III степени (1990) и «За военные заслуги» (1996).

В 2000 году, когда Куроедов был командующим ВМФ, во время учений в Баренцевом море произошла катастрофа подводной лодки К-141 «Курск», погиб весь экипаж в составе 118 человек. Куроедов просил президента Владимира Путина об отставке, однако тот ее не принял.

В этом 2005-м, еще до отставки Куроедова с должности, у берегов Камчатки затонул батискаф АС-28. Спасти экипаж подводного судна на этот раз удалось.