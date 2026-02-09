За ночь над регионами России сбили 69 беспилотников

Силы ПВО перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России за ночь 9 февраля, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов — 28 — военные сбили в небе над Курской областью. Еще 27 БПЛА уничтожили над Брянской областью. Пять беспилотников перехватили над Белгородской областью, три — над Тульской областью. По два дрона сбили над территориями Орловской и Калужской областей, по одному — над Астраханской и Воронежской областями.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении трех дронов в небе над регионом. По его словам, никто не пострадал. В области сохраняется опасность атаки БПЛА.

В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации отметили, что меры необходимы для поддержания безопасности полетов.