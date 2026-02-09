 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

За ночь над регионами России сбили 69 беспилотников

Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 69 дронов над регионами России
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России за ночь 9 февраля, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов — 28 — военные сбили в небе над Курской областью. Еще 27 БПЛА уничтожили над Брянской областью. Пять беспилотников перехватили над Белгородской областью, три — над Тульской областью. По два дрона сбили над территориями Орловской и Калужской областей, по одному — над Астраханской и Воронежской областями.

Губернатор Тульской области сообщил о трех сбитых дронах ВСУ
Политика

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении трех дронов в небе над регионом. По его словам, никто не пострадал. В области сохраняется опасность атаки БПЛА.

В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации отметили, что меры необходимы для поддержания безопасности полетов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Анастасия Карева
БПЛА беспилотники ПВО Минобороны
Материалы по теме
В Ростовской области отражена атака БПЛА, есть пострадавший
Политика
Богомаз сообщил о пострадавшем при атаке дронов работнике «Мираторга»
Политика
Хинштейн назвал число сбитых дронов ВСУ над Курской областью за сутки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне Общество, 08:36
Число освобожденных в Венесуэле политзаключенных превысило 400 человек Политика, 08:30
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Никарагуа отменило безвизовый въезд для кубинцев Политика, 08:26
Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц Политика, 08:12
Юристы заявили о резком сокращении одобрений на вывод дивидендов за рубежПодписка на РБК, 08:01
«Если конкурент истекает кровью, вонзи нож»: как Ryanair добилась успехаПодписка на РБК, 08:01
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:51
Индия задержала три танкера, связанных с теневым флотом Ирана Политика, 07:48
За ночь над регионами России сбили 69 беспилотников Политика, 07:39
Российский парадокс. Почему кредитные карты уступают кредитам наличнымиПодписка на РБК, 07:30
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
В Южной Корее разбился военный вертолет Общество, 07:22
Гонконгского медиамагната приговорили к 20 годам за призывы к мятежу Политика, 07:03