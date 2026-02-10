Силы ПВО за ночь сбили 6 беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили шесть украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны, передает ТАСС.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три — над территорией Белгородской области, два — над территорией Астраханской области и один — над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минобороны сообщало, что вечером 9 февраля в период с 17:00 по 23:00 мск над российскими регионами было уничтожено 20 дронов: 12 БПЛА военные сбили в небе над Брянской областью, пять — над Курской, три — над Азовским морем.