Военная операция на Украине⁠,
0

Военные уничтожили 20 дронов над Россией за шесть часов

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО перехватили 20 украинских беспилотников самолетного типа за шесть часов над Россией, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Дроны были уничтожены в период с 17:00 до 23:00 мск. Так, 12 БПЛА военные сбили в небе над Брянской областью, пять — над Курской, три — над Азовским морем.

Губернатор Тульской области сообщил о трех сбитых дронах ВСУ
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил поздним вечером 9 февраля, что в результате атак нет ни пострадавших, ни разрушений.

Мэр Геленджика предупреждал в 21:41 мск о работе ПВО в городе.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
дроны Брянская область Минобороны
