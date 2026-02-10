Военные уничтожили 20 дронов над Россией за шесть часов
Силы ПВО перехватили 20 украинских беспилотников самолетного типа за шесть часов над Россией, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Дроны были уничтожены в период с 17:00 до 23:00 мск. Так, 12 БПЛА военные сбили в небе над Брянской областью, пять — над Курской, три — над Азовским морем.
Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил поздним вечером 9 февраля, что в результате атак нет ни пострадавших, ни разрушений.
Мэр Геленджика предупреждал в 21:41 мск о работе ПВО в городе.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира
Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США
ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева
Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции