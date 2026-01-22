Напавший на работницу в школе в Татарстане подросток ранил себя

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Подросток, напавший с ножом на техническую работницу в школе в Нижнекамске, получил травмы в результате собственного выстрела из сигнального устройства, юношу госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России в телеграм-канале.

«22 января 2026 года в городе Нижнекамске у 13-летнего подростка произошел конфликт в школе с технической работницей, после чего он нанес ей ножевые ранения, а также произвел выстрел из сигнального устройства, в результате также получил телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Женщине оказали медпомощь, подростка госпитализировали. Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России (покушение на убийство, максимальное наказание — до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет), ч. 1 ст. 293 (халатность).

В России 13‑летние не подлежат уголовной ответственности, потому что по общему правилу она наступает с 16 лет, а за отдельные тяжкие преступления — с 14 лет. До достижения 14 лет ребенок считается малолетним и не может быть привлечен к уголовной ответственности ни по одному составу преступления.

Сообщение о нападении поступило в полицию в 8:56, сообщила пресс-служба МВД по Республике Татарстан. В Росгвардии сообщили, что у учащегося изъяли нож, маску и тактические перчатки.