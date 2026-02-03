Общество,
Обстановка у школы в Уфе, на которую напал подросток. Видео
Обстановка у школы в Уфе, на которую напал подросток, попала на видео
Ученик девятого класса напал на школу №16. Он был вооружен страйкбольным автоматом и петардами.
Во время нападения никто не пострадал, нападавший задержан. Обстановка у школы - в видео РБК.
