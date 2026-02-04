 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В ЕС заявили, что уже находятся в состоянии войны с Россией

Мартинес Карбонель: Евросоюз уже находится в состоянии войны с Россией
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Евросоюз уже фактически находится в состоянии войны с Россией, заявила генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Белен Мартинес Карбонель в интервью El Pais.

«Дело в том, что мы уже воюем с Россией», — ответила она на вопрос о том, может ли Европа оказаться втянута в войну.

Она отметила, что европейским гражданам вряд ли придется напрямую участвовать в вооруженном конфликте, однако для того, чтобы избежать военной эскалации, придется «от чего-то отказаться».

«Укрепление обороны означает перераспределение ресурсов: больше инвестиций в эти области и меньше в другие. <...> Защита Европы будет иметь свою цену», — констатировала она.

Медведев заявил о незаинтересованности России в глобальном конфликте
Политика
Дмитрий Медведев

С начала 2025 года ряд высокопоставленных лиц в европейских странах допустили, что уже находятся в состоянии войны с Россией. Об этом, например, в октябре заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич. По его словам, противостояние между государствами сейчас разворачивается в цифровой сфере.

Москва неоднократно подчеркивала, что не заинтересована в разжигании глобального конфликта, а сообщения о том, что Россия готовится напасть на западные страны, президент Владимир Путин называл «чушью».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Евросоюз Россия война военный конфликт
