Прощание с похищенным и убитым в Петербурге ребенком состоится 11 февраля

Прощание с девятилетним мальчиком, похищенным в Санкт-Петербурге, состоится днем 11 февраля на Южном кладбище. Об этом сообщает юрист семьи убитого ребенка Никита Сорокин в телеграм-канале.

«Можно будет проститься всем желающим. Место прощания будет охраняться полицией и Росгвардией», — говорится в сообщении.

Тело ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области 3 февраля. Следственный комитет сообщил, что будет проведен осмотр места происшествия и назначены судебные экспертизы. Мальчик пропал 30 января. Он вышел из гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе и сел в машину к мужчине. Автомобиль отследили до Ломоносовского района, после чего поиски велись с участием более 200 волонтеров и силовиков.

Подозреваемого задержали в Псковской области и доставили в Петербург. Он признался в убийстве и сообщил, что утопил тело ребенка. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, сопряженном с похищением, максимальное наказание — пожизненное заключение.

Кроме того, СК завел дело против должностных лиц школы и учреждения социального обслуживания Красносельского района за халатность. По данным следствия, семья убитого мальчика была на учете органов профилактики с 2025 года, но сотрудники школы не обеспечили зачисление ребенка, а социальные работники не обращались в органы опеки, несмотря на сведения о плохих условиях проживания детей и их бродяжничестве.