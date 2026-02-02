Задержанный в Псковской области признался в убийстве 9-летнего мальчика

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Задержанный в Псковской области мужчина, которого подозревают в похищении 9-летнего мальчика Паши в Петербурге, признался в убийстве ребенка, сообщили РБК два источника в правоохранительных органах.

По данным «Фонтанки», мужчина также показал место, где утопил тело мальчика.

Издание ранее сообщило, что после задержания мужчины в Псковской области, он был доставлен в Управление уголовного розыска в Санкт-Петербурге, где и признался в убийстве, рассказав также, где именно утопил тело ребенка. Следователи выехали на место, где сотрудники полиции и экстренных служб уже проводят поисковые мероприятия.

Паша пропал 30 января. Он вышел из гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе, сел в машину к мужчине и больше его не видели. Машину отследили до Ломоносовского района, но ребенка в ней уже не было. В поисках участвовали более 200 волонтеров и силовые структуры.

Подозреваемого долго искали из-за обрывочной связи — он на секунды включал телефон, вероятно, чтобы читать новости. После задержания выяснилось, что он мог быть знаком с мальчиком ранее; из переписки следует, что между ними был конфликт, связанный с деньгами и угрозой «раскрыть информацию». Было возбуждено уголовное дело.

Как пишет Baza, задержанный — 38-летний мужчина родом из Луганской области, был женат и имеет детей. Он переехал в Петербург, чтобы работать в строительной сфере.

По данным SHOT, сожительница задержанного Жилина была в курсе увлечений мужчины детской порнографией, а на его ноутбуке, телефоне и флэшках подозреваемого был обнаружен запрещенный контент в больших количествах.