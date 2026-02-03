Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика указал, где спрятал тело

Тело пропавшего девятилетнего мальчика из Петербурга ищут в Ломоносовском районе Ленинградской области по указанию задержанного, сознавшегося в убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

«Мужчина сообщил о месте в Ломоносовском районе [Ленинградской области], где скрыл тело мальчика. В настоящее время проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе по обнаружению тела ребенка», — рассказали в ведомстве.

Ранее мужчина признался в убийстве ребенка. Его задержали в Псковской области и доставили в Управление уголовного розыска в Петербурге. По данным «Фонтанки», мужчина рассказал, что утопил тело ребенка.

Девятилетний мальчик пропал 30 января. Он вышел из гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе, сел в машину к мужчине, и больше его не видели. Машину отследили до Ломоносовского района, но ребенка в ней уже не было. В поисках участвовали более 200 волонтеров и силовые структуры. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения мальчика.

По данным телеграм-канала Baza, задержанный — 38-летний мужчина родом из Луганской области, был женат и имеет детей. Он переехал в Петербург, чтобы работать в строительной сфере.