СК рассказал о попрошайничестве в семье убитого в Петербурге мальчика

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

После похищения и гибели 9-летнего мальчика в Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц одной из школ, а также учреждения социального обслуживания Красносельского района Санкт-Петербурга, сообщило ведомство.

Должностные лица не проводили профилактическую работу с матерью 9-летнего ребенка, чье тело нашли в водоеме Ломоносовского района 3 февраля. Семья состояла на учете в органах системы профилактики с 2025 года. В ней воспитывалось семь детей в возрасте от полугода до 12 лет.

По данным следствия, сотрудники школы, где учились двое из них, были осведомлены о том, что еще один ребенок из семьи достиг возраста, необходимого поступления в школу. Однако содействия по его зачислению не оказали.

Кроме того, социальные сотрудники имели в распоряжении данные о том, что мать допускала проживание детей в антисанитарных условиях, а также об их бродяжничестве и попрошайничестве. При этом в органы опеки они не обращались.

Девятилетний мальчик пропал 30 января. Его поиском занимались силовые структуры и более 200 волонтеров. Тело нашли у Нижнего Шингерского водопада в Ленинградской области.

30 января камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девятилетний мальчик сел в автомобиль Жилкина у гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе в Петербурге.

По версии следствия, Жилкин вез его к себе домой, в деревню Яльгелево. В машине у них возник конфликт из-за отказа мальчика совершить с Жилкиным «иные действия сексуального характера». Мужчина напал на ребенка и ударил его по голове, после чего мальчик и скончался. Тело убитого Жилкин утопил в Симоновском ручье Ломоносовского района Ленинградской области.

Мужчину задержали в Псковкой области, а тело мальчика обнаружили 3 февраля примерно в Ломоносовском районе в 10 км от дома Жилкина.