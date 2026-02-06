СК рассказал о попрошайничестве в семье убитого в Петербурге мальчика
После похищения и гибели 9-летнего мальчика в Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц одной из школ, а также учреждения социального обслуживания Красносельского района Санкт-Петербурга, сообщило ведомство.
Должностные лица не проводили профилактическую работу с матерью 9-летнего ребенка, чье тело нашли в водоеме Ломоносовского района 3 февраля. Семья состояла на учете в органах системы профилактики с 2025 года. В ней воспитывалось семь детей в возрасте от полугода до 12 лет.
По данным следствия, сотрудники школы, где учились двое из них, были осведомлены о том, что еще один ребенок из семьи достиг возраста, необходимого поступления в школу. Однако содействия по его зачислению не оказали.
Кроме того, социальные сотрудники имели в распоряжении данные о том, что мать допускала проживание детей в антисанитарных условиях, а также об их бродяжничестве и попрошайничестве. При этом в органы опеки они не обращались.
Девятилетний мальчик пропал 30 января. Его поиском занимались силовые структуры и более 200 волонтеров. Тело нашли у Нижнего Шингерского водопада в Ленинградской области.
30 января камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девятилетний мальчик сел в автомобиль Жилкина у гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе в Петербурге.
По версии следствия, Жилкин вез его к себе домой, в деревню Яльгелево. В машине у них возник конфликт из-за отказа мальчика совершить с Жилкиным «иные действия сексуального характера». Мужчина напал на ребенка и ударил его по голове, после чего мальчик и скончался. Тело убитого Жилкин утопил в Симоновском ручье Ломоносовского района Ленинградской области.
Мужчину задержали в Псковкой области, а тело мальчика обнаружили 3 февраля примерно в Ломоносовском районе в 10 км от дома Жилкина.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах