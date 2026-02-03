 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Найдено тело пропавшего 9-летнего мальчика из Петербурга

Тело пропавшего девятилетнего мальчика из Петербурга нашли в Ломоносовском районе Ленинградской области, пишет ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

Как пишет 47news со ссылкой на волонтеров лужского отряда «Пойдем Найдем», тело ребенка обнаружили в воде у Нижнего Шингерского водопада. Правоохранительные органы подтвердили изданию факт обнаружения тела.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
тело убийство ребенок Санкт-Петербург Ленинградская область
