Найдено тело пропавшего 9-летнего мальчика из Петербурга
Тело пропавшего девятилетнего мальчика из Петербурга нашли в Ломоносовском районе Ленинградской области, пишет ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.
Как пишет 47news со ссылкой на волонтеров лужского отряда «Пойдем Найдем», тело ребенка обнаружили в воде у Нижнего Шингерского водопада. Правоохранительные органы подтвердили изданию факт обнаружения тела.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии