Найдено тело пропавшего 9-летнего мальчика из Петербурга

Тело пропавшего девятилетнего мальчика из Петербурга нашли в Ломоносовском районе Ленинградской области, пишет ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

Как пишет 47news со ссылкой на волонтеров лужского отряда «Пойдем Найдем», тело ребенка обнаружили в воде у Нижнего Шингерского водопада. Правоохранительные органы подтвердили изданию факт обнаружения тела.

