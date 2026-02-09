 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

ТАСС узнал подробности о пособнице покушения на генерала Алексеева

ТАСС: пособница покушения на Алексеева хотела продать дом в ЛНР и выселить сына
Зинаида Серебрицкая
Зинаида Серебрицкая (Фото: РИА Новости)

Зинаида Серебрицкая (Антонюк), подозреваемая в покушении на генерал-лейтенанта, замначальника ГРУ Владимира Алексеева, пыталась выселить из дома в селе в ЛНР одного из своих неблагополучных сыновей и продать недвижимость за 2,5 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, Серебрицкая воспитывала четырех детей и регулярно ездила на заработки — в Израиль, Турцию и Москву. Из села Хорошее, где она пыталась продать дом, женщина уехала еще в 2024-м.

РБК обратился за комментарием в МВД и СК ЛНР.

Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в Москве. По данным правоохранителей, исполнитель несколько раз выстрелил в Алексеева в доме на Волоколамском шоссе. Генерал-лейтенанта госпитализировали.Через сутки он пришел в сознание.

ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева
Политика
Владимир Алексеев

Было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК) и незаконном обороте огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК). По первой статье максимальный срок наказания — до 11,5 лет заключения, по второй — до пяти лет.

8 февраля ФСБ сообщила, что по делу о покушении задержали двух человек. Серебрицкая сумела скрыться на Украине. Предполагаемый исполнитель покушения на Алексеева — 66-летний Любомир Корба — был экстрадирован из Дубая. По данным российских спецслужб, СБУ завербовала его еще летом прошлого года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне

Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности

FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет

Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
покушение Военная операция на Украине Минобороны генерал Владимир Алексеев
Материалы по теме
ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева
Политика
ФСБ раскрыла детали об исполнителе покушения на генерала Алексеева
Политика
Пистолет Макарова нашли на месте покушения на генерала Алексеева
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Вице-президент Ирана поставил США условие сокращения обогащения урана Политика, 16:29
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
Номофобия: что с нами делает страх остаться без телефона Образование, 16:27
Цены на газ в Европе упали на 10% после прогнозов теплой погоды Инвестиции, 16:21
Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции Политика, 16:21
The Economist рассказал о КПП между Белоруссией и Украиной для беженцев Политика, 16:20
Швейцарская фристайлистка взяла золото в слоупстайле на Играх Спорт, 16:18
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Глава Росавиации назвал выгоду США от возобновления авиарейсов в Россию Бизнес, 16:17
На территории предприятия в Белгороде нашли воронку от HIMARS. Видео Политика, 16:14
В РСТ рассказали, что ждать туристам в случае отмены рейсов на Кубу Общество, 16:05
«Не прыгай!». Спортсмены массово жалуются на поломку медалей Олимпиады Спорт, 16:01
В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США Политика, 16:01
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Какие китайские машины чаще всего покупают на вторичке. Модели и цены Авто, 15:57