ТАСС узнал подробности о пособнице покушения на генерала Алексеева

Зинаида Серебрицкая (Фото: РИА Новости)

Зинаида Серебрицкая (Антонюк), подозреваемая в покушении на генерал-лейтенанта, замначальника ГРУ Владимира Алексеева, пыталась выселить из дома в селе в ЛНР одного из своих неблагополучных сыновей и продать недвижимость за 2,5 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, Серебрицкая воспитывала четырех детей и регулярно ездила на заработки — в Израиль, Турцию и Москву. Из села Хорошее, где она пыталась продать дом, женщина уехала еще в 2024-м.

РБК обратился за комментарием в МВД и СК ЛНР.

Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в Москве. По данным правоохранителей, исполнитель несколько раз выстрелил в Алексеева в доме на Волоколамском шоссе. Генерал-лейтенанта госпитализировали.Через сутки он пришел в сознание.

Было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК) и незаконном обороте огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК). По первой статье максимальный срок наказания — до 11,5 лет заключения, по второй — до пяти лет.

8 февраля ФСБ сообщила, что по делу о покушении задержали двух человек. Серебрицкая сумела скрыться на Украине. Предполагаемый исполнитель покушения на Алексеева — 66-летний Любомир Корба — был экстрадирован из Дубая. По данным российских спецслужб, СБУ завербовала его еще летом прошлого года.