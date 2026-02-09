ФСБ раскрыла детали об исполнителе покушения на генерала Алексеева

Владимир Алексеев (Фото: Минобороны России / Telegram)

Исполнитель покушения на первого заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева Любомир Корба по заданию украинских спецслужб следил за высокопоставленными военнослужащими в Московском регионе. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, поступившем в РБК.

«По заданию СБУ Л. Корба за ежемесячное денежное вознаграждение в криптовалюте осуществлял наблюдение за высокопоставленными военнослужащими России в Московском регионе», — говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, он был завербован в Тернополе украинскими спецслужбами при содействии Польши.

«В вербовке Корбы при содействии польских спецслужб был задействован его сын — гражданин Польши Корба Любош, 1998 года рождения, проживающий в Котовице», — говорится в сообщении.

Исполнитель покушения прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве и приехал в Россию в августе 2025 года по маршруту: Киев — Кишинев — Тбилиси — Москва, сообщило ФСБ.

Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в Москве. По данным правоохранителей, Корба несколько раз выстрелил в Алексеева в доме на Волоколамском шоссе, после чего генерал-лейтенанта госпитализировали. 7 февраля он пришел в сознание.

Корбу задержали в Дубае и передали России. 8 февраля его отправили под арест. Против него возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317), незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении или ношении оружия, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 222). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

ФСБ также установила, что пособниками Корбы были Зинаида Серебрицкая (1971 года рождения), которая скрылась на Украине, и Виктор Васин (1959 года рождения), его задержали в Москве.