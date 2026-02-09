ФСБ показала фото участницы покушения на генерала Алексеева
ФСБ опубликовала фотографии Зинаиды Серебрицкой, подозреваемой в покушении на генерал-лейтенанта, замначальника ГРУ Владимира Алексеева.
На кадрах, показанных ФСБ, — ориентировка на Серебрицкую, ее фотография во время прогулок по Москве. Также на кадрах — ее фотографии, которые были сделаны в метро Москвы.
Зинаида Серебрицкая — одна из подозреваемых по делу о покушении на Алексеева. Она сумела скрыться на Украине. Еще двое подозреваемых — Виктор Васин и Любомир Корба — задержаны.
Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева произошло утром 6 февраля в Москве. В него стреляли в доме на Волоколамском шоссе. Покушение произошло на лестничной площадке около лифта. Алексеева госпитализировали, на следующий день он пришел в сознание.
Были возбуждены уголовные дела по статьям покушение на убийство и незаконный оборот огнестрельного оружия. По первой статье максимальный срок наказания составляет до 11,5 лет заключения, по второй — до пяти лет.
