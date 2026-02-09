 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Лавров заявил, что Европа «настырно продирается» в Черноморский регион

Лавров: Европа «настырно продирается» в Черноморский регион
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Европейские страны активно пытаются нарастить свое влияние в Черноморском регионе и Арктике, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью НТВ.

«Европа настырно продирается в Черноморский регион, игнорируя имеющуюся Организацию черноморского сотрудничества. То же самое относится и к Арктике», — сказал он.

Также Лавров заявил, что европейские власти пытаются помешать взаимодействию России с центральноазиатскими государствами.

Лавров пообещал «полноценный военный ответ» в случае нападения Европы
Политика
Сергей Лавров

Черноморский регион включает в себя Россию, Украину, Турцию, Грузию, Болгарию, Румынию и Абхазию.

В январе глава российского МИДа заявил, что европейцы препятствуют сотрудничеству России и Китая с другими странами, например Монголией, и пытаются «навести свои порядки» на Дальнем Востоке, в том числе путем внедрения туда элементов евроатлантических структур.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Сергей Лавров Европа Евросоюз политическое влияние Арктика
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
