Лавров заявил, что Европа «настырно продирается» в Черноморский регион
Европейские страны активно пытаются нарастить свое влияние в Черноморском регионе и Арктике, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью НТВ.
«Европа настырно продирается в Черноморский регион, игнорируя имеющуюся Организацию черноморского сотрудничества. То же самое относится и к Арктике», — сказал он.
Также Лавров заявил, что европейские власти пытаются помешать взаимодействию России с центральноазиатскими государствами.
Черноморский регион включает в себя Россию, Украину, Турцию, Грузию, Болгарию, Румынию и Абхазию.
В январе глава российского МИДа заявил, что европейцы препятствуют сотрудничеству России и Китая с другими странами, например Монголией, и пытаются «навести свои порядки» на Дальнем Востоке, в том числе путем внедрения туда элементов евроатлантических структур.
