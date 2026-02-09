Лавров заявил, что Европа «настырно продирается» в Черноморский регион

Сергей Лавров (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Европейские страны активно пытаются нарастить свое влияние в Черноморском регионе и Арктике, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью НТВ.

«Европа настырно продирается в Черноморский регион, игнорируя имеющуюся Организацию черноморского сотрудничества. То же самое относится и к Арктике», — сказал он.

Также Лавров заявил, что европейские власти пытаются помешать взаимодействию России с центральноазиатскими государствами.

Черноморский регион включает в себя Россию, Украину, Турцию, Грузию, Болгарию, Румынию и Абхазию.

В январе глава российского МИДа заявил, что европейцы препятствуют сотрудничеству России и Китая с другими странами, например Монголией, и пытаются «навести свои порядки» на Дальнем Востоке, в том числе путем внедрения туда элементов евроатлантических структур.