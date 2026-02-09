Из Москвы-реки спасли провалившегося под лед мужчину
Прошедшей ночью мужчина провалился под лед на Москве-реке, сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Инцидент произошел в районе Ростовской набережной. Сообщение от очевидцев поступило в экстренные службы в 01:33.
К месту происшествия прислали бригаду спасателей, которые обнаружили мужчину примерно в 40 метрах от берега. Сотрудники экстренных служб доставили его на сушу и передали бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.
20 января в Брянской области два несовершеннолетних мальчика катались на тюбинге с крутого берега реки и провалились под лед. 8 февраля в реке Десна обнаружили тело одного из них.
Правоохранители возбудили дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне
Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности
FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет
Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели