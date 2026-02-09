 Перейти к основному контенту
0

Из Москвы-реки спасли провалившегося под лед мужчину

Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Прошедшей ночью мужчина провалился под лед на Москве-реке, сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел в районе Ростовской набережной. Сообщение от очевидцев поступило в экстренные службы в 01:33.

К месту происшествия прислали бригаду спасателей, которые обнаружили мужчину примерно в 40 метрах от берега. Сотрудники экстренных служб доставили его на сушу и передали бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

В Брянске катавшиеся на тюбинге дети провалились под лед
Общество
Фото:Брянская городская администрация

20 января в Брянской области два несовершеннолетних мальчика катались на тюбинге с крутого берега реки и провалились под лед. 8 февраля в реке Десна обнаружили тело одного из них.

Правоохранители возбудили дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет.

