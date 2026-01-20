В Брянске катавшиеся на тюбинге дети провалились под лед

В Брянске два ребенка погибли, провалившись под лед на реке Десне

Фото: Брянская городская администрация

Двое детей утонули в реке Десне в Брянске, водолазы ищут тела погибших, сообщает пресс-служба городской администрации.

Трагедия произошла днем 20 января в микрорайоне Московский Бежицкого района. По словам очевидца, дети катались на тюбинге с крутого берега реки Десны. «И, как говорят, выскочили на полынью», — говорится в сообщении мэрии. Возраст погибших пока неизвестен.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. На место трагедии выехали руководитель следственного управления СК России по Брянской области Алексей Кузьмичев, прокурор региона Владимир Мосин и прокурор Бежицкого района Геннадий Дубинский. Они контролируют операцию по поиску тел погибших, а также ход расследования уголовного дела.

В конце 2025 года прохожие спасли двух братьев, провалившихся под лед на реке Пехорке в Балашихе. Школьники катались с горки рядом с жилым комплексом на улице Яганова. В результате детей доставили в больницу с обморожением средней степени.