В Брянске нашли тело одного из детей, провалившихся под лед
В Брянской области в реке Десне обнаружили тело одного из мальчиков, утонувших в конце января при катании на тюбинге, сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального Следственного комитета.
«Следователем назначены судебные экспертизы для установления обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела, возбужденного по факту происшествия, и поисковые работы продолжаются, добавили в ведомстве.
Инцидент произошел 20 января в микрорайоне Московский Бежицкого района. Как сообщили очевидцы, дети катались на тюбинге с крутого берега реки и попали в полынью. Поиском тел занимались водолазы.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
В конце декабря 2025 года прохожие спасли двух школьников, которые провалились под лед на реке Пехорке в Балашихе. Братья катались с горки рядом с жилым комплексом на улице Яганова. Детей госпитализировали с обморожением средней степени.
