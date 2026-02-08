 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Брянске нашли тело одного из детей, провалившихся под лед

В Брянске в реке Десне нашли тело одного из детей, провалившихся под лед

В Брянской области в реке Десне обнаружили тело одного из мальчиков, утонувших в конце января при катании на тюбинге, сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального Следственного комитета.

«Следователем назначены судебные экспертизы для установления обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту происшествия, и поисковые работы продолжаются, добавили в ведомстве.

Подросток погиб во время катания на тюбинге на юге Москвы
Общество

Инцидент произошел 20 января в микрорайоне Московский Бежицкого района. Как сообщили очевидцы, дети катались на тюбинге с крутого берега реки и попали в полынью. Поиском тел занимались водолазы.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В конце декабря 2025 года прохожие спасли двух школьников, которые провалились под лед на реке Пехорке в Балашихе. Братья катались с горки рядом с жилым комплексом на улице Яганова. Детей госпитализировали с обморожением средней степени.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Брянская область Следственный комитет погибшие дети река тюбинг
Материалы по теме
В Брянске катавшиеся на тюбинге дети провалились под лед
Общество
В Якутске два человека погибли в провалившейся под лед на Лене машине
Общество
В Приморье три автомобиля с рыбаками провалились под лед
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
В Брянске нашли тело одного из детей, провалившихся под лед Общество, 03:30
Михаил Ефремов после освобождения из тюрьмы впервые выйдет на сцену Общество, 03:19
Пожар произошел в историческом здании в центре Петербурга Общество, 02:51
В подмосковном Реутове ввели карантин из-за бешенства Общество, 02:48
АНБ засекло «необычный разговор» окружения Трампа с иностранной разведкой Политика, 02:42
Жителей Воронежской области предупредили о ракетной опасности Политика, 02:07
В Москве нашли горшок с монетами XVI–XVII веков Общество, 02:04
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Ракетную атаку отразили над Белгородом Политика, 01:49
Три российских аэропорта приостановили полеты Общество, 01:27
В Новороссийске включали сирену из-за угрозы атаки беспилотников Политика, 01:24
Энергодар остался без отопления из-за аварии Общество, 01:18
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Эпштейн в переписке хвастался ужином с Цукербергом и Маском Политика, 01:10
Умер основатель и солист рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд Общество, 00:42