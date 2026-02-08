В Брянске нашли тело одного из детей, провалившихся под лед

В Брянске в реке Десне нашли тело одного из детей, провалившихся под лед

В Брянской области в реке Десне обнаружили тело одного из мальчиков, утонувших в конце января при катании на тюбинге, сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального Следственного комитета.

«Следователем назначены судебные экспертизы для установления обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту происшествия, и поисковые работы продолжаются, добавили в ведомстве.

Инцидент произошел 20 января в микрорайоне Московский Бежицкого района. Как сообщили очевидцы, дети катались на тюбинге с крутого берега реки и попали в полынью. Поиском тел занимались водолазы.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

