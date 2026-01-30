 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Оренбурге два студента провалились в яму с кипятком
В Оренбурге в результате провала асфальта два местных жителя получили травмы, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел на улице Монтажников в районе пешеходного перехода. Пострадавших госпитализировали, среди них — один несовершеннолетний.

Правоохранители возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 Уголовного кодекса). Криминалисты осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей.

На юго-востоке Москвы восьмилетний ребенок провалился в яму с кипятком
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

Как пишет Baza, под асфальтом проходили трубы с горячей водой, которые были повреждены, поэтому яма быстро заполнилась кипятком.

По данным телеграм-канала, пострадали студенты. Один из них провалился в кипяток по пояс, пока прохожие обтирали его снегом и дожидались скорой, в яму провалился второй молодой человек. Их госпитализировали с ожогами.

