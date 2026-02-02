Объем «слитых» данных россиян в 2025 году вырос почти на 70%

Фото: Яна Мордвинцева / РБК

В 2025 году в открытый доступ попало более 767 млн записей с персональными данными россиян, говорится в годовом отчете подразделения киберразведки (Threat Intelligence) компании F6 (есть у РБК).

Это на 67,6% больше, чем в 2024 году, когда показатель составлял 457,5 млн записей. Масштабы каждой утечки стали больше, несмотря на общее снижение числа инцидентов (250 случаев против 455 в 2024 году). Значительная часть данных была размещена в Сети бесплатно с целью нанесения ущерба компаниям и их клиентам.

Часть информации в утечках, по оценке аналитиков Threat Intelligence, дублируется. Из общего массива уникальными являются: 88,6 млн электронных адресов (из 315 млн записей с e-mail), 142 млн паролей (из 156 млн записей), 149,2 млн телефонных номеров (почти из 795 млн записей).

Мессенджер Telegram окончательно закрепился как основная площадка для подобных сливов: в 2025 году количество публикаций баз данных в нем почти в четыре раза превысило активность на специализированных теневых форумах. Годом ранее на мессенджер приходилось 62,27% всех публикаций.

В 2025 году структура утечек по отраслям изменилась: лидером по числу утечек стала коммерческая сфера (89 инцидентов), на второе место вышел госсектор (17 инцидентов), тогда как в 2024 году эта отрасль вообще не была выделена в отдельную категорию. В топ-5 самых крупных утечек года вошли данные четырех госсервисов, на которые приходится около 600 млн строк.

С 30 мая 2025 года в России вступил в силу закон об ужесточении наказания за утечку персональных данных. Размер штрафов варьируется от объема утечки и того, была ли она повторной. Для должностных лиц предусмотрены штрафы в размере до 2 млн руб., для юридических — до 15 млн руб.

Кроме того, была введена уголовная ответственность за использование, передачу, сбор и хранение незаконно полученных персональных данных, а также за создание ресурсов, распространяющих такие данные. Нарушителям грозит до десяти лет лишения свободы.

По итогам 2025 года не зафиксировано ни одного оборотного штрафа за утечку персональных данных, хотя повторные утечки были, сообщали РБК источники на рынке информационной безопасности.