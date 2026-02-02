 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Объем «слитых» данных россиян в 2025 году вырос почти на 70%

Фото: Яна Мордвинцева / РБК
Фото: Яна Мордвинцева / РБК

В 2025 году в открытый доступ попало более 767 млн записей с персональными данными россиян, говорится в годовом отчете подразделения киберразведки (Threat Intelligence) компании F6 (есть у РБК).

Это на 67,6% больше, чем в 2024 году, когда показатель составлял 457,5 млн записей. Масштабы каждой утечки стали больше, несмотря на общее снижение числа инцидентов (250 случаев против 455 в 2024 году). Значительная часть данных была размещена в Сети бесплатно с целью нанесения ущерба компаниям и их клиентам.

Часть информации в утечках, по оценке аналитиков Threat Intelligence, дублируется. Из общего массива уникальными являются: 88,6 млн электронных адресов (из 315 млн записей с e-mail), 142 млн паролей (из 156 млн записей), 149,2 млн телефонных номеров (почти из 795 млн записей).

Исследователи сообщили о крупнейшей в истории утечке логинов и паролей
Технологии и медиа
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК

Мессенджер Telegram окончательно закрепился как основная площадка для подобных сливов: в 2025 году количество публикаций баз данных в нем почти в четыре раза превысило активность на специализированных теневых форумах. Годом ранее на мессенджер приходилось 62,27% всех публикаций.

В 2025 году структура утечек по отраслям изменилась: лидером по числу утечек стала коммерческая сфера (89 инцидентов), на второе место вышел госсектор (17 инцидентов), тогда как в 2024 году эта отрасль вообще не была выделена в отдельную категорию. В топ-5 самых крупных утечек года вошли данные четырех госсервисов, на которые приходится около 600 млн строк.

С 30 мая 2025 года в России вступил в силу закон об ужесточении наказания за утечку персональных данных. Размер штрафов варьируется от объема утечки и того, была ли она повторной. Для должностных лиц предусмотрены штрафы в размере до 2 млн руб., для юридических — до 15 млн руб.

Кроме того, была введена уголовная ответственность за использование, передачу, сбор и хранение незаконно полученных персональных данных, а также за создание ресурсов, распространяющих такие данные. Нарушителям грозит до десяти лет лишения свободы.

По итогам 2025 года не зафиксировано ни одного оборотного штрафа за утечку персональных данных, хотя повторные утечки были, сообщали РБК источники на рынке информационной безопасности.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Теги
Валерия Антонова, Екатерина Шокурова Екатерина Шокурова
утечка данных персональные данные информационная безопасность
Материалы по теме
«Лаборатория Касперского» предложила сообщать об утечках на «Госуслугах»
Технологии и медиа
Основатель «Глаза Бога» объяснил, кто сливает персональные данные в Сеть
Технологии и медиа
Рособрнадзор назвал один из мифов о сливах результатов ЕГЭ в интернет
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 17:27
Ученые объяснили, чем опасен вирус оспы обезьян и его связь с приматами Общество, 21:33
Беглов сообщил о переходе «Ленфильма» в собственность Петербурга Общество, 21:28
Украинская федерация не согласилась с главой ФИФА по допуску россиян Спорт, 21:28
В «файлах Эпштейна» нашли анкеты «Мисс Тольятти» и экс-члена комиссии МОК Общество, 21:04
Украинcкая теннисистка отказалась пожать руку венгерке на турнире WTA Спорт, 21:04
Лавров заявил о потере Финляндией статуса «честного брокера» из-за НАТО Политика, 21:03
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
География Эпштейна. Какие города России упоминаются в досье Минюста США Политика, 20:56
Объем торгов на фондовом рынке Мосбиржи упал до минимума с 2023 года Инвестиции, 20:52
Роспотребнадзор предложил не попавшим на шоу «Щелкунчик» коллективный иск Общество, 20:43
Не менее 30 воронежских школ перевели на удаленку из-за морозов Общество, 20:33
Трамп снизил пошлины для Индии в обмен на отказ от нефти из России Политика, 20:23
Лавров рассказал, сколько тел погибших военных обменяли Россия и Украина Политика, 20:22
СК показал место смертельного столкновения «Газели» с модульным домом Общество, 20:18