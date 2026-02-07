Мошенники придумали схему обмана с доставкой «подарков» ко дню рождения

Как защититься от мошенников

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Мошенники начали звонить россиянам под видом курьеров и предлагать доставку подарка ко дню рождения, сообщает «РИА Новости».

В ходе разговора злоумышленники не называют имя отправителя, после чего сообщают «код посылки» и просят продиктовать его «для сверки». Таким образом они получают доступ к личным данным.

Как сообщили агентству в компании Angara Security, преступники обновили сценарий с фейковой курьерской доставкой и усилили «социальную привязку», заявляя, что отправителем якобы является родственник получателя.

Говоря об этой схеме, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ранее сообщила, что в дни своего рождения люди чаще бывают расслаблены и менее внимательны, что повышает риск обмана

Лантратова заявила о необходимости системных мер против подобных схем, в том числе внедрения обязательной верификации курьеров через единую государственную систему и создания базы данных легальных служб доставки.