Мошенники придумали схему обмана с доставкой «подарков» ко дню рождения
Мошенники начали звонить россиянам под видом курьеров и предлагать доставку подарка ко дню рождения, сообщает «РИА Новости».
В ходе разговора злоумышленники не называют имя отправителя, после чего сообщают «код посылки» и просят продиктовать его «для сверки». Таким образом они получают доступ к личным данным.
Как сообщили агентству в компании Angara Security, преступники обновили сценарий с фейковой курьерской доставкой и усилили «социальную привязку», заявляя, что отправителем якобы является родственник получателя.
Говоря об этой схеме, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ранее сообщила, что в дни своего рождения люди чаще бывают расслаблены и менее внимательны, что повышает риск обмана.
Лантратова заявила о необходимости системных мер против подобных схем, в том числе внедрения обязательной верификации курьеров через единую государственную систему и создания базы данных легальных служб доставки.
