Как защититься от мошенников⁠,
0

Мошенники придумали схему обмана с доставкой «подарков» ко дню рождения

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Мошенники начали звонить россиянам под видом курьеров и предлагать доставку подарка ко дню рождения, сообщает «РИА Новости».

В ходе разговора злоумышленники не называют имя отправителя, после чего сообщают «код посылки» и просят продиктовать его «для сверки». Таким образом они получают доступ к личным данным.

Как сообщили агентству в компании Angara Security, преступники обновили сценарий с фейковой курьерской доставкой и усилили «социальную привязку», заявляя, что отправителем якобы является родственник получателя.

ВТБ выяснил, каких россиян чаще обманывали мошенники в 2025 году
Технологии и медиа
Фото:smith371 / Shutterstock

Говоря об этой схеме, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ранее сообщила, что в дни своего рождения люди чаще бывают расслаблены и менее внимательны, что повышает риск обмана.

Лантратова заявила о необходимости системных мер против подобных схем, в том числе внедрения обязательной верификации курьеров через единую государственную систему и создания базы данных легальных служб доставки.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
мошенники день рождения телефонное мошенничество
