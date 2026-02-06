МТС запустил уведомления членов семьи о звонках мошенников

МТС будет уведомлять семью о подозрительных звонках в реальном времени

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

МТС запустил функцию уведомлений о мошенниках в семейной подписке «Защитник+ для семьи» — владелец подписки сможет получать СМС и пуш-уведомления, если злоумышленники звонят членам семьи.

Об этом РБК сообщила пресс-служба компании. В МТС уточнили, что пользователь может подключить к подписке до трех участников.

В подписку также входит сервис блокировки мошеннических и спам-звонков, страхование от телефонного мошенничества на сумму до 1,5 млн руб. и функция «Безопасный звонок», которая во время разговора предупреждает пользователя голосовым уведомлением о возможном мошеннике.

«Злоумышленники продолжают звонить менее информированным и защищенным людям: например, пожилые могут не распознать в моменте новую схему обмана, а дети и подростки, как правило, не обладают достаточным опытом и критическим мышлением», — сообщил директор Центра продуктов телеком-технологий Андрей Бийчук.

По данным сервиса «Защитник», которые приводит компания, в 2025 году функция «Безопасный звонок» у детей и пожилых людей срабатывала в два раза чаще. В МТС также отметили, что пик звонков пожилым приходится на будние дни около 11:00, а детям и подросткам — около 14:00.

Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») сообщил РБК, что сейчас аналогичный сервис компания не предоставляет, но «активно изучает возможности запуска» такого продукта.

У бренда Т2 сервисы по уведомлению родственников о подозрительной активности находятся в разработке, заявил РБК представитель «Т2 Мобайл». Он также отметил, что голосовой ассистент Т2 переводит подозрительные вызовы на себя. По итогам прошлого года он обработал 1,8 млрд нежелательных звонков, включая мошеннические. Кроме того, клиенты могут сообщить о подозрительном звонке из приложения во вкладке Safewall.

Основным инструментом мошенников по-прежнему остаются телефонные звонки, заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров на форуме «Антифрод России». По его словам, количество звонков и сумма похищенных средств свидетельствуют, что мошенники продолжают дозваниваться до граждан.

Уваров также отметил, что ведутся переговоры с операторами связи в рамках законопроекта «Антифрод 2.0», который предполагает передачу данных о подозрительных вызовах в государственную информационную систему (ГИС) для проверки кредитными организациями.