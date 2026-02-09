Гутерриш рассказал, как предотвратить планетарную катастрофу

Антониу Гутерриш (Фото: Henry Nicholls / Getty Images))

Чтобы предотвратить планетарную катастрофу, вызванную экологическим кризисом и ростом неравенства, государствам стоит отказаться от использования ВВП в качестве единственного показателя благополучия государства, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью газете The Guardian.

«Мы должны по-настоящему ценить окружающую среду и выйти за рамки валового внутреннего продукта как показателя прогресса и благополучия человечества», — сказал он.

По его словам, текущая экономическая модель считает полезным то, что на самом деле разрушает природу. «Уничтожая леса или вылавливая рыбу сверх нормы, мы увеличиваем ВВП», — привел пример генеральный секретарь.

Он заявил, что вместо ВВП и «моментальной фиксации прибыли и убытков» модель должна «учитывать то, что действительно важно для людей и их сообществ». Какие именно показатели должна учитывать новая экономическая модель, Гутерриш не уточнил.

Ранее Гутерриш создал группу экспертов, которой было поручено разработать новую систему показателей экономического успеха, учитывающую «благополучие человека, устойчивое развитие и справедливость».

Один из членов группы профессор Нора Люстиг отметила, что цель проекта «состоит не в том, чтобы заменить ВВП, а в том, чтобы дополнить его, помогая правительствам и общественности оценивать, действительно ли развитие улучшает благосостояние людей», пишет газета.