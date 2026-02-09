 Перейти к основному контенту
Политика
0

Гутерриш рассказал, как предотвратить планетарную катастрофу

Гутерриш: чтобы избежать катастрофу, нужно пересмотреть роль ВВП
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото: Henry Nicholls / Getty Images))

Чтобы предотвратить планетарную катастрофу, вызванную экологическим кризисом и ростом неравенства, государствам стоит отказаться от использования ВВП в качестве единственного показателя благополучия государства, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью газете The Guardian.

«Мы должны по-настоящему ценить окружающую среду и выйти за рамки валового внутреннего продукта как показателя прогресса и благополучия человечества», — сказал он.

По его словам, текущая экономическая модель считает полезным то, что на самом деле разрушает природу. «Уничтожая леса или вылавливая рыбу сверх нормы, мы увеличиваем ВВП», — привел пример генеральный секретарь.

Он заявил, что вместо ВВП и «моментальной фиксации прибыли и убытков» модель должна «учитывать то, что действительно важно для людей и их сообществ». Какие именно показатели должна учитывать новая экономическая модель, Гутерриш не уточнил.

Генсек ООН предрек «финансовый коллапс» организации
Политика
Антониу Гутерриш

Ранее Гутерриш создал группу экспертов, которой было поручено разработать новую систему показателей экономического успеха, учитывающую «благополучие человека, устойчивое развитие и справедливость».

Один из членов группы профессор Нора Люстиг отметила, что цель проекта «состоит не в том, чтобы заменить ВВП, а в том, чтобы дополнить его, помогая правительствам и общественности оценивать, действительно ли развитие улучшает благосостояние людей», пишет газета.

Антониу Гутерриш ООН ВВП загрязнение
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш
генеральный секретарь ООН, политик
30 апреля 1949 года
