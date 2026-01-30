 Перейти к основному контенту
0

Генсек ООН предрек «финансовый коллапс» организации

Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что организация находится под угрозой «неминуемого финансового коллапса» из-за невыплаты взносов и бюджетных ограничений. Об этом говорится в письме представителям стран-членов ООН, выдержки из которого приводит Reuters.

По словам Гутерриша, «кризис углубляется», сложившаяся ситуация угрожает выполнению программ организации. Он отметил, что к июлю у ООН могут закончиться денежные средства, а государства-члены должны либо полностью и своевременно платить взносы, либо пересмотреть свои финансовые правила.

Трамп репостнул сообщение, в котором ООН и НАТО названы врагами США
Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

ООН столкнулась с трудностями после того, как США — крупнейший донор организации — резко сократили перечисления в регулярный и миротворческий бюджеты ООН, отмечает агентство.

К декабрю общая задолженность стран-членов перед ООН составила почти $1,6 млрд, говорил тогда Гутерриш. За пять недель до конца года 48 стран не оплатили свои членские взносы полностью. Среди них были США и Россия, тогда как Китай полностью оплатил свой долг, отметили в ООН.

Москва, в частности, приняла решение не перечислять взнос за 2024 год в Европейскую экономическую комиссию ООН, одну из пяти региональных комиссий. Такое же решение было принято применительно к взносам за 2022 и 2023 годы. МИД объяснил это необходимостью возврата к конструктивному диалогу в рамках площадки.

 При этом представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик в начале декабря 2025-го сообщил, что Россия внесла в регулярный бюджет ООН более $71 млн, полностью оплатив свой взнос.

Администрация США решила, в частности, лишить финансирования миротворцев ООН. Миссии организации она сочла "неэффективными". Власти задержали часть выплат и прекратили финансирование ряда программ, а также покинулинесколько десятков международных организаций, включая различные структуры ООН.

Материал дополняется

