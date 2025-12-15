Си Цзиньпин пригрозил чиновникам из-за «безрассудного» разгона ВВП

Си Цзиньпин пригрозил наказать чиновников, которые ради повышения слепо гонятся за ростом ВВП и создают экономический хаос в стране. Китай из-за этого столкнулся с ростом госдолга и избыточными производственными мощностями

Си Цзиньпин (Фото: Yan Yan / XinHua / Global Look Press)

Председатель КНР Си Цзиньпин раскритиковал завышенные показатели экономического роста в стране и пообещал наказать тех, кто реализует «безрассудные» и поверхностные проекты. Об этом он заявил еще 10 декабря, выступая на Центральной экономической рабочей конференции в Пекине. Газета «Жэньминь жибао» приводит выдержки из его речи.

Он привел примеры нарушений — неоправданно большие индустриальные парки, беспорядочное расширение местных выставок и форумов, завышенная статистика, фальсифицированные даты начала строительства и «экономика, основанная на выставлении счетов».

«Все планирование должно основываться на фактах, стремиться к реальному и подлинному росту без преувеличений и содействовать высококачественному и устойчивому развитию. Те, кто нереалистичен, поспешен, безрассуден и действует хаотично, будут привлечены к строгой ответственности», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Политические достижения должны достигаться упорным трудом, избегая «погони за политическими успехами недальновидности, обмана или безрассудных действий», считает генсек. По его мнению, чиновников следует оценивать не только по темпам роста ВВП, но и по их достижениям в обеспечении благополучия населения.

Китайский лидер перечислил задачи на следующий год в экономической сфере, все они направлены на решение проблемы «обеспечения средств к существованию населения», пишет газета. В частности, это необходимость стабилизации занятости и развитие сельского хозяйства. Говоря о достижениях за последние пять лет, он назвал замечательными научно-технические инновации в космосе, на суше и море.

«Удивительно прямые и конкретные комментарии» подчеркивают обеспокоенность китайского лидера качеством роста валового внутреннего продукта (ВВП) и использованием финансовых ресурсов, особенно в условиях растущего внутреннего долга, ограничивающего возможности правительства по расходам, пишет Bloomberg.

На протяжении многих лет показатели экономики Китая, особенно измеряемые краткосрочными темпами роста, являлись доминирующим фактором при принятии решений о продвижении по службе среди китайских чиновников, говорится в статье. Несмотря на то что это способствовало быстрому экономическому росту Китая, страну настигли негативные последствия. Речь идет о накоплении внутренних долгов и избыточных производственных мощностях в результате массового освоения одних и тех же отраслей, говорится в публикации.

Всемирный банк ожидает, что по итогам 2025 года рост ВВП Китая составит 4,5%, в 2026-м — 4%, при этом правительство установило целевой показатель на уровне примерно 5%. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозируют рост на 4,6% и 4,2% соответственно.

Си Цзиньпин в июле призывал регулировать «беспорядочную конкуренцию предприятий за низкие цены» в стране. Речь идет о ценовых войнах, от которых страдают многие отрасли промышленности в Китае. Пекин видит в подобной конкуренции угрозу для инноваций, повышения качества продукции и модернизации предприятий, отмечал SCMP.

В 2024-м Wall Street Journal назвал происходящее с китайской экономикой хаосом. По данным издания, страна столкнулась с переизбытком мощностей и снижением спроса, из-за чего компании снижают цены, откладывают инвестиции и увольняют сотрудников, что еще больше сдерживает расходы, а покупатели откладывают покупки в ожидании дальнейшего падения цен.