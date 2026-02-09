 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа
Маск оценил срок появления города на Луне в 10 лет

Маск: город на Луне может появиться в течение 10 лет

Первый саморазвивающийся город на Луне может появиться в ближайшие 10 лет, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск в социальной сети X.

«SpaceX уже переключила свое внимание на строительство саморазвивающегося города на Луне, поскольку это потенциально возможно менее чем за 10 лет», — написал он, отметив, что аналогичный проект строительства города на Марсе потребует более 20 лет.

Основной причиной смены приоритетов стала логистическая доступность Луны. Маск объяснил, что окна для запуска к спутнику Земли открываются каждые 10 дней, а сам полет занимает всего двое суток. В то же время подходящие условия для запуска космического корабля к Марсу возникают лишь раз в 26 месяцев, при этом время в пути составляет около полугода.

«Это означает, что мы можем гораздо быстрее завершить строительство лунного города, чем марсианского», — отметил глава SpaceX.

Маск подчеркнул, что глобальная миссия компании остается неизменной — «распространить сознание и жизнь в том виде, в каком мы их знаем, до самых звезд».

При этом SpaceX не отказывается от планов по освоению Марса, добавил он. По словам Маска, компания рассчитывает начать строительство города на Марсе примерно через 5–7 лет.

Илон Маск придумал название для первого города на Марсе
Технологии и медиа
Илон Маск

SpaceX отложила запланированную на 2026 год миссию к Марсу и сосредоточилась на реализации лунной программы NASA. По информации источников газеты The Wall Street Journal (WSJ), компания намерена совершить беспилотную посадку на Луну в марте 2027 года.

В середине января NASA перевезло ракету миссии Artemis II на стартовую площадку на мысе Канаверал во Флориде. Это финальный этап подготовки к первому за более чем 50 лет пилотируемому полету к Луне.

Миссия Artemis II рассчитана на десять дней. В состав экипажа вошли четыре астронавта: американцы Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и канедец Джереми Хансен. Предполагается, что корабль с экипажем облетит Луну и вернется на Землю.

Из-за возникших проблем с заправкой основной ступени ракеты-носителя жидким водородом, NASA перенесли запуск пилотируемой миссии Artemis II к Луне на март.

Анастасия Карева
Луна Марс космос Илон Маск города SpaceX
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
