NASA прервала заправку ракеты на репетиции старта из-за утечки водорода

Проблемы с заправкой основной ступени ракеты-носителя жидким водородом возникли во время генеральной репетиции запуска в рамках лунной экспедиции Artemis II. Об этом сообщает NASA.

«Команды прекратили подачу жидкого водорода <...> в активную зону после того, как концентрация утечки превысила допустимые пределы. <...> Жидкий кислород продолжает поступать в основную ступень, а жидкий водород — в верхнюю ступень», — написала пресс-служба агентства в первом сообщении.

Позднее специалисты возобновили подачу жидкого водорода в основную ступень, однако уровень утечки на стыке шланга и хвостовой сервисной мачты все еще превышал допустимые значения. Из-за этого заправка водородом была приостановлена как на основной, так и верхней ступенях ракеты.

Спустя время спецслужба сообщила, что наземные службы возобновили подачу топлива.

В рамках миссии Artemis II четыре астронавта — Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен — на корабле Orion за 10 дней облетят Луну и вернутся на Землю. Они проверят работу систем и оборудования, предназначенного для будущих космических экспедиций. NASA называет 6 февраля 2026 года самой ранней возможной датой запуска ракеты. Кроме того, рассматриваются более поздние даты в феврале, марте и апреле.

Artemis II станет первым пилотируемым полетом к Луне со времен миссии Apollo 17 в 1972 году. Полет станет подготовкой к планируемой высадке астронавтов на Луну в рамках миссии Artemis III, которая состоится не ранее 2027 года.