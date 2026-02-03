NASA прервала заправку ракеты на репетиции старта из-за утечки водорода
Проблемы с заправкой основной ступени ракеты-носителя жидким водородом возникли во время генеральной репетиции запуска в рамках лунной экспедиции Artemis II. Об этом сообщает NASA.
«Команды прекратили подачу жидкого водорода <...> в активную зону после того, как концентрация утечки превысила допустимые пределы. <...> Жидкий кислород продолжает поступать в основную ступень, а жидкий водород — в верхнюю ступень», — написала пресс-служба агентства в первом сообщении.
Позднее специалисты возобновили подачу жидкого водорода в основную ступень, однако уровень утечки на стыке шланга и хвостовой сервисной мачты все еще превышал допустимые значения. Из-за этого заправка водородом была приостановлена как на основной, так и верхней ступенях ракеты.
Спустя время спецслужба сообщила, что наземные службы возобновили подачу топлива.
В рамках миссии Artemis II четыре астронавта — Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен — на корабле Orion за 10 дней облетят Луну и вернутся на Землю. Они проверят работу систем и оборудования, предназначенного для будущих космических экспедиций. NASA называет 6 февраля 2026 года самой ранней возможной датой запуска ракеты. Кроме того, рассматриваются более поздние даты в феврале, марте и апреле.
Artemis II станет первым пилотируемым полетом к Луне со времен миссии Apollo 17 в 1972 году. Полет станет подготовкой к планируемой высадке астронавтов на Луну в рамках миссии Artemis III, которая состоится не ранее 2027 года.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии