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Технологии и медиа ,  
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Илон Маск придумал название для первого города на Марсе

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Apu Gomes / Getty Images)

Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предложил название для первого города на планете Марс.

Один из пользователей соцсети X (ранее Twitter) спросил у бизнесмена, как бы тот мог назвать первый город на Марсе. «Bar», — ответил Маск.

У слова bar в английском языке несколько значений. Так, Кембриджский словарь в первую очередь переводит его как место, где продаются напитки, в том числе алкогольные, которые там же можно выпить.

Еще один вариант — вещество, которому придана твердая прямоугольная форма, например кусок мыла или плитка шоколада. Наконец, возможен перевод слова bar на русский как «преграда» или «барьер».

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В 2020 году Маск обещал, что его космическая компания SpaceX сможет впервые доставить человека на Марс в 2026-м. В рамках своей программы по колонизации этой планеты бизнесмен рассказывал, что планирует отправить туда сначала десять человек, а потом численность населения достигнет 80 тыс. К 2050 году Маск планирует отправить на Марс 1 млн человек.

При этом бизнесмен предупреждал, что риск летального исхода высок по крайней мере в течение первых нескольких поездок. «По сути, это будет выглядеть так: готовы ли вы умереть? Если это нормально, то вы кандидат на участие», — объяснял он условие полета на Марс.

В мае 2024 года Маск предположил, что город на Марсе появится через 20 лет, а цивилизация — лет через 30 лет.

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Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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