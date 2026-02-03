 Перейти к основному контенту
NASA отложило запуск пилотируемой миссии Artemis II к Луне на март

Глава NASA: агентство перенесло запуск пилотируемой миссии к Луне на март
Фото: Steve Nesius / Reuters
NASA отложило запуск пилотируемой миссии Artemis II к Луне с февраля на март. Об этом сообщил глава агентства Джаред Айзекман в соцсети X.

«Безопасность остается нашим главным приоритетом для наших астронавтов, нашей рабочей силы, наших систем и общественности. Мы приступим к запуску только тогда, когда будем уверены, что полностью готовы к выполнению этой исторической миссии», — сказал глава NASA.

Айзекман отметил, что, учитывая трехлетний перерыв между запусками ракеты-носителя Space Launch System, агентство ожидало трудностей. Команда проанализирует данные, устранит неполадки, произведет необходимый ремонт и проведет дополнительную генеральную репетицию перед запуском в марте.

NASA прервало заправку ракеты на репетиции старта из-за утечки водорода
Технологии и медиа
Фото:Steve Nesius / Reuters

Ранее во время генеральной репетиции запуска возникли проблемы с заправкой основной ступени ракеты-носителя жидким водородом.

«Команды прекратили подачу жидкого водорода <...> в активную зону после того, как концентрация утечки превысила допустимые пределы. <...> Жидкий кислород продолжает поступать в основную ступень, а жидкий водород — в верхнюю ступень», — сообщила пресс-служба NASA.

Позднее специалисты возобновили подачу жидкого водорода в основную ступень, однако уровень утечки на стыке шланга и хвостовой сервисной мачты все еще превышал допустимые значения. Из-за этого заправку водородом приостановили как на основной, так и верхней ступенях ракеты. Спустя время наземные службы возобновили подачу топлива.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

