NASA отложило запуск пилотируемой миссии Artemis II к Луне на март

Фото: Steve Nesius / Reuters

NASA отложило запуск пилотируемой миссии Artemis II к Луне с февраля на март. Об этом сообщил глава агентства Джаред Айзекман в соцсети X.

«Безопасность остается нашим главным приоритетом для наших астронавтов, нашей рабочей силы, наших систем и общественности. Мы приступим к запуску только тогда, когда будем уверены, что полностью готовы к выполнению этой исторической миссии», — сказал глава NASA.

Айзекман отметил, что, учитывая трехлетний перерыв между запусками ракеты-носителя Space Launch System, агентство ожидало трудностей. Команда проанализирует данные, устранит неполадки, произведет необходимый ремонт и проведет дополнительную генеральную репетицию перед запуском в марте.

Ранее во время генеральной репетиции запуска возникли проблемы с заправкой основной ступени ракеты-носителя жидким водородом.

«Команды прекратили подачу жидкого водорода <...> в активную зону после того, как концентрация утечки превысила допустимые пределы. <...> Жидкий кислород продолжает поступать в основную ступень, а жидкий водород — в верхнюю ступень», — сообщила пресс-служба NASA.

Позднее специалисты возобновили подачу жидкого водорода в основную ступень, однако уровень утечки на стыке шланга и хвостовой сервисной мачты все еще превышал допустимые значения. Из-за этого заправку водородом приостановили как на основной, так и верхней ступенях ракеты. Спустя время наземные службы возобновили подачу топлива.