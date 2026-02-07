WSJ сообщила, что SpaceX отложила миссию к Марсу ради лунного полета

Фото: Scott Schilke/ Sipa USA / ТАСС

SpaceX отложила запланированную на 2026 год миссию к Марсу и сосредоточится на реализации лунной программы NASA, пишет The Wall Street Journal. Компания намерена совершить беспилотную посадку на луну в марте 2027 года, сообщил один из источников газеты.

В прошлом году основатель SpaceX американский миллиардер Илон Маск назвал Луну «отвлекающим маневром» и заявил, что SpaceX собирается «прямиком отправиться на Марс».

Цели изменились вскоре после объединения SpaceX с ИИ-стартапом Маска xAI. В рамках этой стратегии SpaceX планирует запуск космических дата-центров с искусственным интеллектом и выход на биржу уже в 2026 году.

Маск заявил, что развитие технологий для космических дата-центров позволит профинансировать создание постоянной базы на Луне и в будущем — колонизации Марса.

Материал дополняется