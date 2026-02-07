WSJ сообщила, что SpaceX отложила миссию к Марсу ради лунного полета
SpaceX отложила запланированную на 2026 год миссию к Марсу и сосредоточится на реализации лунной программы NASA, пишет The Wall Street Journal. Компания намерена совершить беспилотную посадку на луну в марте 2027 года, сообщил один из источников газеты.
В прошлом году основатель SpaceX американский миллиардер Илон Маск назвал Луну «отвлекающим маневром» и заявил, что SpaceX собирается «прямиком отправиться на Марс».
Цели изменились вскоре после объединения SpaceX с ИИ-стартапом Маска xAI. В рамках этой стратегии SpaceX планирует запуск космических дата-центров с искусственным интеллектом и выход на биржу уже в 2026 году.
Маск заявил, что развитие технологий для космических дата-центров позволит профинансировать создание постоянной базы на Луне и в будущем — колонизации Марса.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах