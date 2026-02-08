Дуров объяснил, какие политики вводят запреты на соцсети подросткам

Дуров связал с рейтингами одобрения политиков их запреты подросткам на соцсети

Павел Дуров заявил, что меньше всех рейтинг одобрения у политиков, которые поддерживают запрет соцсетей для подростков. По словам бизнесмена, эти же чиновники яро выступают за борьбу с «дезинформацией»

Фридрих Мерц и Эмманюэль Макрон (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Официальные лица стран с самым низким рейтингом одобрения в мире — это самые ярые сторонники запрета социальных сетей для подростков и борьбы с «дезинформацией». Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров в X в репосте аккаунта World of Statistics.



Дуров среди политиков назвал президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Испании Педро Санчеса.

«Чиновники с самым низким рейтингом одобрения в мире (Макрон, Стармер, Мерц, Санчес) являются самыми ярыми сторонниками запрета социальных сетей для подростков и борьбы с дезинформацией», — написал Дуров.

Павел Дуров не раз критиковал политику европейских стран в вопросах свободы слова и цифрового контроля. Бизнесмен 4 февраля обвинил испанские власти в «тотальной слежке» за жителями, комментируя предлагаемые правительством Испании меры по обеспечению безопасной цифровой среды. Они предполагали в том числе запрет на использование соцсетей лицам до 16 лет.

По поводу Франции Павел Дуров призвал не заблуждаться. После обысков в парижском офисе X основатель Telegram написал, что Франция — единственная страна в мире, которая уголовно преследует все социальные сети, предоставляющие людям определенную степень свободы.

В конце января в Великобритании начались консультации по возможному ограничению доступа детей и подростков к социальным сетям. Главная цель кампании, озвученная властями, — защита благополучия детей и создание более безопасной среды в интернете.