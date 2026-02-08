Дуров объяснил, какие политики вводят запреты на соцсети подросткам
Официальные лица стран с самым низким рейтингом одобрения в мире — это самые ярые сторонники запрета социальных сетей для подростков и борьбы с «дезинформацией». Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров в X в репосте аккаунта World of Statistics.
Дуров среди политиков назвал президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Испании Педро Санчеса.
«Чиновники с самым низким рейтингом одобрения в мире (Макрон, Стармер, Мерц, Санчес) являются самыми ярыми сторонниками запрета социальных сетей для подростков и борьбы с дезинформацией», — написал Дуров.
Павел Дуров не раз критиковал политику европейских стран в вопросах свободы слова и цифрового контроля. Бизнесмен 4 февраля обвинил испанские власти в «тотальной слежке» за жителями, комментируя предлагаемые правительством Испании меры по обеспечению безопасной цифровой среды. Они предполагали в том числе запрет на использование соцсетей лицам до 16 лет.
По поводу Франции Павел Дуров призвал не заблуждаться. После обысков в парижском офисе X основатель Telegram написал, что Франция — единственная страна в мире, которая уголовно преследует все социальные сети, предоставляющие людям определенную степень свободы.
В конце января в Великобритании начались консультации по возможному ограничению доступа детей и подростков к социальным сетям. Главная цель кампании, озвученная властями, — защита благополучия детей и создание более безопасной среды в интернете.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах