Политика⁠,
Дуров объяснил, какие политики вводят запреты на соцсети подросткам

Дуров связал с рейтингами одобрения политиков их запреты подросткам на соцсети
Павел Дуров заявил, что меньше всех рейтинг одобрения у политиков, которые поддерживают запрет соцсетей для подростков. По словам бизнесмена, эти же чиновники яро выступают за борьбу с «дезинформацией»
Фридрих Мерц и Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц и Эмманюэль Макрон (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Официальные лица стран с самым низким рейтингом одобрения в мире — это самые ярые сторонники запрета социальных сетей для подростков и борьбы с «дезинформацией». Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров в X в репосте аккаунта World of Statistics.

Дуров среди политиков назвал президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Испании Педро Санчеса.

«Чиновники с самым низким рейтингом одобрения в мире (Макрон, Стармер, Мерц, Санчес) являются самыми ярыми сторонниками запрета социальных сетей для подростков и борьбы с дезинформацией», — написал Дуров.

Павел Дуров не раз критиковал политику европейских стран в вопросах свободы слова и цифрового контроля. Бизнесмен 4 февраля обвинил испанские власти в «тотальной слежке» за жителями, комментируя предлагаемые правительством Испании меры по обеспечению безопасной цифровой среды. Они предполагали в том числе запрет на использование соцсетей лицам до 16 лет.

По поводу Франции Павел Дуров призвал не заблуждаться. После обысков в парижском офисе X основатель Telegram написал, что Франция — единственная страна в мире, которая уголовно преследует все социальные сети, предоставляющие людям определенную степень свободы.

Во Франции пришли с обысками в офис X
Бизнес
Фото:Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

В конце января в Великобритании начались консультации по возможному ограничению доступа детей и подростков к социальным сетям. Главная цель кампании, озвученная властями, — защита благополучия детей и создание более безопасной среды в интернете.

Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
