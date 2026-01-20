В Британии начались консультации по запрету соцсетей для детей

Фото: Matt Cardy / Getty Images

Правительство Великобритании сообщило, что начало консультации по возможному ограничению доступа детей и подростков к социальным сетям, а также намерено усилить контроль за запретом использования смартфонов в школах.

«Правительство окажет поддержку семьям, разработав научно обоснованные рекомендации по ограничению экранного времени для родителей детей в возрасте от 5 до 16 лет», — говорится в сообщении.

Главная цель — защита благополучия детей и создание более безопасной среды в интернете. Власти планируют определить минимальный допустимый возраст для регистрации в соцсетях, изучить опыт других стран, уже внедривших подобные ограничения, а также получить «мнения родителей, молодежи и гражданского общества». Также будут изучены способы борьбы с зависимостью от цифровых технологий.

Газета Guardian 18 января сообщила, что несколько десятков лейбористов обратились в письме к премьеру Киру Стармеру, призывая его поддержать запрет на использование соцсетей для лиц младше 16 лет. Голосование по этому вопросу в палате лордов должно состояться на этой неделе.

В декабре подобный запрет вступил в силу в Австралии — доступ ограничили подросткам младше 16 лет. Соцсети могут быть оштрафованы, если не примут мер, предотвращающих создание аккаунтов. Размер штрафа — до 50 млн австралийских долларов (около 2,5 млрд руб.).