Guardian узнала, что Британия обсуждала захват танкера теневого флота

Сюжет
Война санкций
Фото: Russell Cheyne / Reuters
Фото: Russell Cheyne / Reuters

Великобритания рассматривала военный вариант захвата танкера теневого флота, это выяснилось в дискуссиях с союзниками по НАТО, сообщает The Guardian со ссылкой на британские источники в оборонной сфере. По данным газеты, этот вариант обсуждался, несмотря на то что с момента захвата танкера Marinera прошел уже месяц.

В начале января Британия участвовала в операции США по захвату танкера Marinera (ранее носившего название Bella 1) под российским флагом в Северной Атлантике, у берегов Шотландии. Как объяснило тогда американское командование в Европе, судно было задержано за нарушение режима американских санкций. МИД России назвал действия экипажа соответствующими международному праву. В конце января США отпустили двух российских моряков с Marinera.

В конце января Британия, Германия, Франция и другие страны НАТО, граничащие с Балтийским и Северным морями, выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что все суда, которые проходят через эти регионы, должны «строго соблюдать применимое международное право». Однако никаких действий по задержанию судов предпринято тогда не было, уточняет издание.

ЕС расширил санкции против теневого флота
Политика
Фото:dpa / Global Look Press

Во Франции вечером 22 января задержали танкер с «подставным флагом». Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он «шел из России», как считают в морской префектуре Франции, из Мурманска. Капитан судна был передан французским Военно-морским флотом судебным властям, а остальные члены экипажа, в том числе граждане Индии, были удержаны на борту судна.

Президент России Владимир Путин в июне 2025 года заявлял, что попытки нанести России «какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту», приведут к общим проблемам — в первую очередь для тех, кто пытается «нагадить».

Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Великобритания теневой флот захват
