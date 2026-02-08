МИД Ирана заявил, что страна продолжит обогащать уран в мирных целях

Фото: PLANET LABS PBC / Reuters

Иран продолжит обогащать уран в мирных целях, как делает это сейчас, и не примет политику «нулевого обогащения». Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи, передает Mehr.

Арагчи также сказал, что Тегеран примет решение о продолжении переговоров после оценки серьезности намерений США, и добавил, что центральной темой переговоров будет ядерный вопрос.

«Обогащение урана осуществляется и будет осуществляться в мирных целях. У нас нет проблем с укреплением доверия. Но мы не примем нулевое обогащение [урана]. Этот раунд [переговоров] во многом был проверкой того, насколько можно доверять другой стороне. Другая сторона утверждала, что они тоже оценивают уровень серьезности намерений», — сказал Аббас Арагчи журналистам на пресс-конференции по итогам первой встречи с американской стороной.

Накануне, 7 февраля, прошли переговоры между Ираном и США в Омане. Соединенные Штаты на встрече представлял спецпосланник президента США Стив Уиткофф. После переговоров Уиткофф вместе с командующим центральным командованием ВМС США адмиралом Брэдом Купером и зятем американского лидера Джаредом Кушнером встретился с моряками и морскими пехотинцами на борту авианосца Abraham Lincoln, который был отправлен американским лидером Дональдам Трампом к Ирану во главе военной армады.