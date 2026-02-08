 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

МИД Ирана заявил, что страна продолжит обогащать уран в мирных целях

Фото: PLANET LABS PBC / Reuters
Фото: PLANET LABS PBC / Reuters

Иран продолжит обогащать уран в мирных целях, как делает это сейчас, и не примет политику «нулевого обогащения». Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи, передает Mehr.

Арагчи также сказал, что Тегеран примет решение о продолжении переговоров после оценки серьезности намерений США, и добавил, что центральной темой переговоров будет ядерный вопрос.

«Обогащение урана осуществляется и будет осуществляться в мирных целях. У нас нет проблем с укреплением доверия. Но мы не примем нулевое обогащение [урана]. Этот раунд [переговоров] во многом был проверкой того, насколько можно доверять другой стороне. Другая сторона утверждала, что они тоже оценивают уровень серьезности намерений», — сказал Аббас Арагчи журналистам на пресс-конференции по итогам первой встречи с американской стороной.

США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран
Политика
Фото:Collab Media / Shutterstock

Накануне, 7 февраля, прошли переговоры между Ираном и США в Омане. Соединенные Штаты на встрече представлял спецпосланник президента США Стив Уиткофф. После переговоров Уиткофф вместе с командующим центральным командованием ВМС США адмиралом Брэдом Купером и зятем американского лидера Джаредом Кушнером встретился с моряками и морскими пехотинцами на борту авианосца Abraham Lincoln, который был отправлен американским лидером Дональдам Трампом к Ирану во главе военной армады.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
Иран Иранская ядерная программа МИД Ирана переговоры США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Материалы по теме
Вашингтон признал, что искусственно создал дефицит долларов в Иране
Политика
Глава МИД Ирана рассказал, каким будет ответ на атаку США
Политика
Офис Нетаньяху анонсировал его встречу с Трампом для переговоров по Ирану
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
«Игнорируют и отменяют». Как ведут себя наши 20-летние дети на работе 17:28
Сноубордист Карл завоевал золото на ОИ в параллельном гигантском слаломе Спорт, 17:27
Коростелев назвал свою гонку на Играх «лучшей, чтобы быть на подиуме» Спорт, 17:26
Эксперты оценили данные о поставках в Россию Apple c украинского рынка Технологии и медиа, 17:21
Мелони назвала «врагами Италии» протестующих против Олимпиады в Милане Политика, 16:46
МИД Ирана заявил, что страна продолжит обогащать уран в мирных целях Политика, 16:40
Судьи отклонили протест россиян на результаты скиатлона на Олимпиаде Спорт, 16:38
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В Госдуме рассказали об изменении расчета платы за воду не по счетчикам Общество, 16:30
Новый российский боеприпас «Рус-ПЭ» испытали в зоне спецоперации Политика, 16:26
Глава МИД Украины заявил об «импульсе» в мирных переговорах с Россией Политика, 16:24
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Гуменник провел первую тренировку на Олимпиаде в Италии Спорт, 16:12
Когда удовольствие пропадает: что такое ангедония и чем она опасна Образование, 16:07
Правящая партия Японии одержала победу на парламентских выборах Политика, 16:06