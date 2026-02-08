Стив Уиткофф заявил о боеготовности войск после визита на борт Abraham Lincoln

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на фоне напряженных отношений с Ираном заявил о боеготовности американских вооруженных сил. Об этом он сообщил по итогам визита на авианосец Abraham Lincoln в соцсети X.

По словам Уиткоффа, он вместе с командующим Центральным командованием ВМС США адмиралом Брэдом Купером и зятем американского лидера Джаредом Кушнером встретился с моряками и морскими пехотинцами на борту авианосца. Делегация наблюдала за полетными операциями и пообщалась с пилотом, который ранее сбил иранский беспилотник, приблизившийся к авианосцу «без ясно обозначенных намерений».

«Горжусь тем, что стою рядом с мужчинами и женщинами, которые защищают наши интересы, сдерживают противников и каждый день демонстрируют миру, как выглядят американская боеготовность и решимость», — отметил Уиткофф.

Иран нанесет удары по американским военным базам в странах Персидского залива в случае нападения со стороны США, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи после непрямых переговоров с Вашингтоном в Омане. По словам министра, риск войны сохраняется, и Тегеран готов к любому сценарию.

Переговоры в Маскате при посредничестве Омана касались исключительно ядерной программы, отметил Арагчи. Он назвал их «хорошим стартом» и сообщил, что стороны договорились продолжить диалог, однако формат и сроки новых раундов пока не определены. Он подчеркнул, что запрет на обогащение урана для Ирана не обсуждается, тогда как ракетная программа не является предметом переговоров.

По данным Reuters, Иран допустил обсуждение уровня и чистоты обогащения урана или альтернативных механизмов в обмен на немедленное снятие санкций. Президент США Дональд Трамп позитивно оценил переговоры и заявил, что условием сделки является отсутствие у Ирана ядерного оружия, предупредив о серьезных последствиях в случае ее срыва.