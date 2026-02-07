Одна из самых мощных ТЭС на Украине остановилась из-за повреждений

По словам мэра города Бурштын, ситуация на Бурштынской ТЭС «очень сложная». Ранее о повреждении теплоэлектростанции сообщил министр энергетики Шмыгаль. ТЭС является одной из самых мощных на Украине

Бурштынская тепловая электростанция (ТЭС) в Ивано-Франковской области Украины прекратила работу, ситуация на станции «очень сложная», сообщил мэр города Бурштын Василий Андриешин, видео его выступления опубликовано на странице мэрии в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Он сообщил, что в Бурштыне нет воды и отопления. «Да, тепла сейчас нет, на станции ситуация очень сложная, но, согласно регламенту по чрезвычайным ситуациям, мы должны тепло подать в течение 48 часов», — сказал Андриешин.

Мэр добавил, что источником подачи тепла может стать либо ТЭС, либо локальные котельные. Если тепло будет подаваться с территории Бурштынской ТЭС, горячая вода в домах сохранится, в противном случае ее отключат, как и все частное секторное отопление. Градоначальник попросил жителей подготовиться к возможным отключениям.

Бурштынская ТЭС являлась одной из самых мощных тепловых электростанций Украины (установленная мощность — 2334 МВт; самая мощная ТЭС Украины — Углегорская с проектной мощностью 3600 МВт). Станция ранее не только обеспечивала энергией западные области Украины, но и поставляла электричество в Европу. Ее построили на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией. Основное технологическое топливо — уголь украинских угольных бассейнов, вспомогательное — природный газ и мазут. Все 12 энергоблоков ТЭС были введены в эксплуатацию в 1965–1969 годах. О повреждении ТЭС в марте 2024 года сообщал бывший исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук. Тогда он отмечал, что поврежденные энергоблоки подлежат восстановлению. Позже в том же году глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук заявила, что Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению после ударов.

О повреждениях на Бурштынской и Добротворской ТЭС 7 февраля сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в телеграм-канале. В большинстве регионов Украины начались аварийные отключения света.

Российское Минобороны ранее сообщало, что армия России нанесла массированный удар, в том числе ракетами «Кинжал», по объектам ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

Ведомство неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.