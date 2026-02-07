 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» и дронами по ВПК Украины

Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Российский военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики и транспорта, которые используются в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.

В ведомстве отметили, что удар был ответом «на террористические атаки киевского режима на объекты гражданской инфраструктуры на территории России». Во время операции военные задействовали аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

«Кинжал» — это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, который способен поражать стационарные и надводные объекты. Ракеты способны развивать скорость в десять раз выше скорости звука (около 12 350 км/ч) и поражать цели на расстоянии 2 тыс. км. «Кинжал» отличается малой радиолокационной заметностью, способен маневрировать на всех участках траектории и преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны. Также ракета может быть оснащена ядерной или обычной боеголовкой.

В большинстве регионов Украины начались аварийные отключения света
Общество
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

В большинстве регионов Украины начались аварийные отключения света. Министр энергетики страны Денис Шмыгаль сообщил о снижении мощности блоков АЭС после массированных ударов по энергетическим объектам страны. По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, в результате атаки серьезно пострадало оборудование тепловых электростанций.

Из-за ударов на Украине в Польше военная авиация начала работу в воздушном пространстве страны. Аэропорты в городах Жешув и Люблин временно приостановили полеты.

