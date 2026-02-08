СК завел дело о халатности после нападения подростка на студентов в Уфе

Фото: СУ СК России по Башкортостану

Управление Следственного комитета (СК) по Башкирии возбудило уголовное дело по факту халатности должностных лиц после нападения несовершеннолетнего в общежитии медицинского университета, при котором пострадали иностранные студенты. Об этом региональный СК сообщает в Max.

Ранее СК завел дело по факту покушения на убийство двух и более лиц и нападения на полицейских.

Следствие считает, что сотрудники образовательной организации и системы профилактики не предприняли достаточных мер при выявлении опасного поведения подростка, в результате чего он напал на студентов и ранил полицейских. Устанавливаются все обстоятельства и конкретные ответственные лица.

Нападение 15-летнего подростка с ножом на студентов в общежитии Башкирского государственного медицинского университета произошло днем 7 февраля.

В результате нападения пострадали шесть человек, включая индийских студентов и полицейских. Нападавший оказал сопротивление при задержании, получил травмы, его отправили в больницу.

По данным очевидцев, нападавших было двое, они целенаправленно выбирали жертв среди иностранцев, один из студентов был удержан в заложники. Глава Баршкортостана Радий Хабиров вскоре после инцидента подтвердил, что нападение было совершено на иностранных студентов.