СК возбудил уголовное дело из-за нападения на уфимское общежитие

Фото: ufa_rb / Telegram

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц и нападения на полицейских в общежитии медицинского университета. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

«Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ)», — говорится в заявлении.

При задержании нападавший оказал сопротивление полиции, в ходе которого ножевые ранения получили двое сотрудников ведомства. Кроме того, фигурант также причинил ранение себе.

По данным Ufa1.ru, всего в результате инцидента пострадали шесть человек. Четверо пострадавших — студенты. 24-летний мужчина с проникающими ранениями живота и спины госпитализирован в ГКБ № 13. Еще один 24-летний мужчина с химическим ожогом глаз доставлен в Травмпункт № 10. 21-летний студент с открытой раной губы направлен в ГКБ № 21. 35-летний охранник с резаными ранами нижней челюсти и бедра, а также 23-летний студент с множественными колотыми ранами и шоком госпитализированы в ГКБ № 18. Также пострадал 17-летний юноша с резаными ранами рук и шеи, который был доставлен в ГКБ № 1.