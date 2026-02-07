 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Хабиров подтвердил, что в общежитии в Уфе напали на иностранных студентов

Глава Башкирии подтвердил нападение на иностранных студентов в общежитии вуза
Хабиров подтвердил, что целью нападавшего были иностранные студенты, с их родственниками уже связались. Об этом ранее говорила студентка, по ее словам, нападавший специально удерживал иностранца в спортзале общежития
Фото: Рамиля Салихова / РИА Новости
Фото: Рамиля Салихова / РИА Новости

В общежитии Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) было совершено нападение на иностранных студентов, сообщил в телеграм-канале глава Башкортостана Радий Хабиров.

По его словам, с родственниками пострадавших связались и сообщили им о произошедшем. При необходимости власти готовы содействовать их прилету в Россию.

«Вопрос предоставления пострадавшим квалифицированной медицинской помощи находится на моем личном контроле. <...> Принимаем меры по усилению охраны наших образовательных учреждений и предотвращению подобных ситуаций», — написал Хабиров.

Минздрав Башкирии рассказал о состоянии пострадавших в общежитии Уфы
Общество
Фото:ufa_rb / Telegram

Днем 7 февраля 15-летний подросток с ножом ворвался в общежитие университета в Уфе и напал на студентов. Его задержали, при этом он оказал сопротивление сотрудникам полиции и ранил самого себя. Нападавшего госпитализировали, врачи оценивают состояние подростка как тяжелое.

По информации МВД, пострадали четверо студентов и двое полицейских. Минздрав Башкортостана сообщил о доставке пяти человек в больницы Уфы. Двоих пациентов привезли в городскую больницу № 18, по одному в городские больницы № 13, № 21, все находятся в стабильном состоянии. Один пациент от госпитализации отказался. По данным Ufa1.ru, при нападении пострадал и охранник.

Студентка БГМУ рассказала «КП-Уфа», что нападавший удерживал иностранного студента в спортзале общежития, а целью атаки специально выбирались иностранцы.

СК завел уголовное дело в отношении нападавшего о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК). По первой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы, по второй — вплоть до пожизненного заключения.

Хабиров подтвердил, что в общежитии в Уфе напали на иностранных студентов
Video

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Башкортостан студенческое общежитие Уфа вооруженное нападение Радий Хабиров
