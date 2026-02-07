Хабиров подтвердил, что в общежитии в Уфе напали на иностранных студентов
В общежитии Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) было совершено нападение на иностранных студентов, сообщил в телеграм-канале глава Башкортостана Радий Хабиров.
По его словам, с родственниками пострадавших связались и сообщили им о произошедшем. При необходимости власти готовы содействовать их прилету в Россию.
«Вопрос предоставления пострадавшим квалифицированной медицинской помощи находится на моем личном контроле. <...> Принимаем меры по усилению охраны наших образовательных учреждений и предотвращению подобных ситуаций», — написал Хабиров.
Днем 7 февраля 15-летний подросток с ножом ворвался в общежитие университета в Уфе и напал на студентов. Его задержали, при этом он оказал сопротивление сотрудникам полиции и ранил самого себя. Нападавшего госпитализировали, врачи оценивают состояние подростка как тяжелое.
По информации МВД, пострадали четверо студентов и двое полицейских. Минздрав Башкортостана сообщил о доставке пяти человек в больницы Уфы. Двоих пациентов привезли в городскую больницу № 18, по одному в городские больницы № 13, № 21, все находятся в стабильном состоянии. Один пациент от госпитализации отказался. По данным Ufa1.ru, при нападении пострадал и охранник.
Студентка БГМУ рассказала «КП-Уфа», что нападавший удерживал иностранного студента в спортзале общежития, а целью атаки специально выбирались иностранцы.
СК завел уголовное дело в отношении нападавшего о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК). По первой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы, по второй — вплоть до пожизненного заключения.
