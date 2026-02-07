Четверо индийских студентов пострадали при нападении на общежитие в Уфе

Фото: Рамиля Салихова / РИА Новости

В результате нападения 15-летнего подростка, вооруженного ножом, на общежитие Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) в Уфе пострадали четверо индийских студентов, сообщил «РИА Новости» ректор вуза Валентин Павлов.

«Пострадали индийские студенты, российских студентов среди пострадавших нет», — сказал он. Павлов отметил, что посольство Индии было проинформировано о случившемся «соответствующим образом».

Ректор добавил, что подросток «прибился» к компании иностранных студентов, когда те возвращалась с прогулки в общежитие. Там в общей сложности проживают 420 человек.

Нападение произошло днем 7 февраля. При задержании подросток оказал сопротивление полиции, в ходе чего ножевые ранения получили двое сотрудников ведомства. Кроме того, он также ранил самого себя. Всего пострадали шесть человек.

Глава Баршкортостана Радий Хабиров вскоре после инцидента подтвердил, что нападение было совершено на иностранных студентов. Он заверил, что родственников пострадавших проинформировали о произошедшем.

Очевидцы происшествия ранее рассказали, что в ходе нападения были слышны националистические лозунги.